Serena Williams, vittima di un infortunio, e Rafael Nadal puntano ai record del Grande Slam agli Australian Open

All'inizio della settimana, un test positivo su un addetto alla quarantena dell'hotel ha causato la sospensione del gioco e ha costretto all'isolamento tra i 500 e i 600 giocatori, funzionari e personale di supporto. Da allora tutti i giocatori sono risultati negativi al virus.

Quando lunedì prenderanno il via gli Australian Open, due giocatrici avranno la possibilità di entrare nella storia: Serena Williams continuerà a cercare di eguagliare il record di 24 titoli del Grande Slam di Margaret Court, mentre Rafael Nadal potrebbe superare i 20 di Federer.

Nessuno dei due ha avuto un percorso facile verso il primo Grande Slam dell'anno.

Nadal si è ritirato dall'ATP Cup all'inizio della settimana per un dolore alla schiena, mentre la Williams è stata costretta ad abbandonare la semifinale dello Yarra Valley Classic per un infortunio alla spalla destra. La Williams ha anche ammesso che la data di inizio più tardiva a Melbourne le ha permesso di recuperare da un problema all'Achille.

Visita CNN.com/sport per ulteriori notizie, video e servizi

L'anno scorso è stata la prima volta dal 2006 che la Williams ha trascorso un intero anno senza raggiungere una finale del Grande Slam. Dalla sua ultima vittoria agli Australian Open del 2017, si è classificata seconda in quattro occasioni.

"Quattro anni senza un grande slam sono lunghi, anche più per Serena che per molti altri giocatori, e non siamo assolutamente contenti della situazione", ha detto l'allenatore della Williams Patrick Mouratoglou a Christina Macfarlane della CNN alla fine dello scorso anno.

"Ci aspettavamo risultati migliori, ma anche la situazione era nuova e io sono qui a parlare di diventare madre e delle conseguenze che ne derivano".

"Fisicamente è stata una lotta per tornare. Ci è voluto tempo, più di quanto probabilmente ci aspettassimo, e anche mentalmente. Bisogna trovare un nuovo equilibrio".

La Williams era incinta della figlia Olympia quando ha vinto il suo 23° e ultimo titolo del Grande Slam a Melbourne. Secondo Mouratoglou, la maternità ha permesso alla Williams di rivedere le sue priorità e osserva che, pur lottando con gli infortuni, il suo desiderio di vincere brucia più forte che mai.

"Il sogno di Serena, fin da quando era bambina, è vincere i grandi slam", afferma.

LEGGI: Dopo oltre un anno di assenza per infortunio, Federer farà il suo rientro a marzo

"Ha dedicato tutta la sua vita a vincere i grandi slam. È venuta su un campo di allenamento ogni giorno della sua vita, dando tutto per questo. E questo è probabilmente il progetto della sua vita. E lo è ancora. Sente ancora di poter vincere.

"Certo, ci sono ancora delle cose che mancano. Altrimenti avrebbe vinto... Ma quando sei in finale, la stai toccando, ci sei così vicina, vuoi farcela. È questo che la spinge".

La Williams affronterà al primo turno la numero 51 del mondo Laura Siegemund, dopo essere stata inserita nella stessa metà del tabellone delle pluri-campionesse del Grande Slam Simona Halep e Naomi Osaka.

La numero 1 del mondo e beniamina di casa Ashleigh Barty è in cima al sorteggio, mentre Sofia Kenin cercherà di difendere il suo primo titolo del Grande Slam.

Nel sorteggio maschile, Novak Djokovic è il favorito assoluto e spera di estendere il suo record di otto titoli degli Australian Open.

Il 17 volte vincitore del Grande Slam si è imposto in cinque dei suoi ultimi nove tornei del Grande Slam e viene dal successo del 2020.

Tra gli altri contendenti figurano Dominic Thiem, che ha conquistato il suo primo titolo importante agli US Open dello scorso anno, il vincitore delle ATP Finals Daniil Medvedev e, naturalmente, Nadal, la cui unica vittoria a Melbourne risale al 2009.

Djokovic è nella stessa metà del sorteggio di Thiem e del secondo classificato agli US Open Alexander Zverev, mentre Nadal potrebbe affrontare le difficili sfide di Medvedev, Stefanos Tsitsipas o Andrey Rublev.

Alla domanda sulla prospettiva di battere il record di Federer, lo spagnolo è rimasto misurato.

"Ho fatto molto di più di quanto avessi mai sognato nella mia carriera tennistica", ha detto Nadal a Christiane Amanpour della CNN la scorsa settimana.

"Sarebbe fantastico per me vincere ancora una volta. Ma so che non sarà la chiave della mia felicità in futuro. Non è una pressione extra e non è un'ossessione.

"Continuo ad andare avanti, facendo a modo mio. Se succede, fantastico, ma se non succede, sono più che felice di tutto quello che mi è successo".

Al Melbourne Park saranno ammessi fino a 30.000 tifosi al giorno, poiché l'Australia ha dimostrato di saper controllare il virus con severi controlli alle frontiere e serrate.

La vista di una folla senza maschere che assiste alle partite di riscaldamento degli Australian Open è stata sorprendente per gli appassionati di sport abituati a vedere pochi - o addirittura nessuno - spettatori presenti ai grandi eventi.

Il dipartimento sanitario dello Stato di Victoria ha annunciato venerdì di aver registrato zero casi locali di Covid-19 su 14.612 test.

Il test positivo di un lavoratore dell'hotel ha interrotto un periodo di 28 giorni senza trasmissione nella comunità di Victoria.

Le severe misure di quarantena hanno suscitato polemiche all'arrivo dei giocatori a Melbourne; alcuni sono stati rinchiusi per due settimane nelle loro stanze d'albergo in seguito ai test positivi effettuati sui voli, mentre ad altri è stato permesso di uscire dalle loro stanze per cinque ore al giorno per allenarsi in bolle biologicamente protette.

Gli organizzatori hanno poi modificato il programma di riscaldamento per supportare i 72 giocatori sottoposti a quarantena dura, alcuni dei quali si sono recati direttamente all'allenamento appena terminato il periodo di quarantena.

"12:54 - FINALMENTE LIBERA da 15 giorni di stretta quarantena e ovviamente la mia prima tappa è la Rod Laver Arena per l'allenamento di mezzanotte!". Ha scritto la giocatrice britannica Heather Watson sui social media.

"Non ho voglia di passare un'altra notte in una stanza d'albergo, quindi penso che stanotte dormirò qui", ha scritto in un altro post.

Dopo una lunga preparazione, il fatto che le partite del main draw abbiano finalmente inizio sarà senza dubbio un sollievo per i giocatori e gli organizzatori.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com