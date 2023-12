I punti salienti della storia

Serena Williams vince in rimonta nel tennis, poi risponde alle domande sull'esenzione per uso terapeutico

Williams vince 7-5 6-3 su Diyas a Indian Wells

Non giocava in singolare dalla vittoria dell'Australian Open del 2017

La Williams risponde alle domande sull'esenzione per uso terapeutico e nega di aver commesso illeciti

La Williams ha superato la Diyas per 7-5 6-3 nel deserto della California giovedì, nel suo primo incontro di singolare competitivo dalla vittoria degli Australian Open 2017, 14 mesi fa.

Il suo pensiero è andato subito alla figlia Alexis.

"È passato più di un anno e un bambino", ha detto la Williams alla folla. "Ora posso tornare a casa da lei, quindi sono entusiasta. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno".

La Williams si è portata sul 3-0 contro la 53esima classificata Diyas. Il suo grande servizio non è stato rotto nel primo set, ma la Diyas ha subito due break nel secondo, anche se la Williams ha conquistato gli ultimi tre giochi della gara notturna per preparare il duello contro la 29esima testa di serie Kiki Bertens in una replica della semifinale degli Open di Francia del 2016.

"Non è stato sicuramente facile", ha detto la Williams. "Ho giocato contro di lei diverse volte in passato e abbiamo sempre avuto un paio di set combattuti. Ma è stato bello. Sono un po' arrugginita.

"Ma non importa. Sono qui in viaggio per fare del mio meglio".

Serena Williams vince nel suo ritorno al tennis

Ma le domande rivolte alla Williams nella conferenza stampa post-partita non hanno riguardato solo la maternità, i dritti e i rovesci.

Domanda inaspettata

Le è stata chiesta un'esenzione per uso terapeutico retrodatata che le è stata concessa per gli Open di Francia del 2015, quando una Williams malata ha lottato per il titolo a Parigi.

La TUE - per il prednisone - è stata rivelata nel 2016 da Fancy Bears, un gruppo di hacker che si ritiene abbia legami con la Russia.

Secondo la Mayo Clinic, un'autorevole istituzione medica, il prednisone è un corticosteroide utilizzato per trattare diverse patologie.

Nella sua conferenza stampa, la Williams ha negato qualsiasi illecito e ha affermato di non essere mai risultata positiva a una sostanza vietata.

"Non sono mai risultata positiva ai test, ho sempre ottenuto una TUE, quindi dovreste verificare i fatti", ha detto la Williams.

Quando il giornalista ha controbattuto: "Hai ottenuto una TUE, ma era retrodatata", Williams ha risposto: "No, no, no, no.

In realtà non sono stata in grado di giocare gli Open di Francia e non l'avrei fatto se non avessi avuto una TUE perché, se ricordate, quell'anno ero incredibilmente malata".

"Non so come ho fatto a vincere la partita e ho detto che non potevo letteralmente giocare la finale (contro Lucie Safarova) ma ho bisogno di una TUE per prendere un decongestionante.

"Alla fine della giornata è così".

Alla fine della giornata di giovedì, la Williams è stata ancora una volta vincitrice in campo dopo quel "viaggio".

L'americana ha conquistato il suo 23° titolo record del Grande Slam a Melbourne nelle prime fasi della gravidanza e non ha più giocato per il resto del 2017.

Quasi morta

Ha partorito all'inizio di settembre con un parto cesareo d'emergenza e ha rivelato alla CNN di aver rischiato di morire nei giorni successivi, poiché le è stata diagnosticata un'altra embolia polmonare - la Williams aveva avuto lo stesso problema nel 2011 - che ha scatenato delle complicazioni.

Il suo anno movimentato non si è fermato qui. A novembre la Williams si è sposata a New Orleans con il co-fondatore di Reddit Alexis Ohanian - che giovedì era nel box della Williams - prima di tornare in campo a fine dicembre per un'esibizione ad Abu Dhabi contro la campionessa degli Open di Francia Jelena Ostapenko.

Il mese scorso la 36enne ha disputato il suo primo incontro agonistico dell'anno, in coppia con la sorella maggiore Venus nel doppio della Fed Cup contro l'Olanda.

Con l'avvicinarsi del suo ritorno a Indian Wells, Ohanian ha disegnato quattro cartelloni pubblicitari che sono stati affissi a Palm Springs, vicino a Indian Wells.

La Williams - che ora non ha una classifica a causa della sua inattività - potrebbe incontrare Venus nel terzo turno di Indian Wells. Venus era un'altra spettatrice sul campo centrale giovedì.

La partita di Serena contro la kazaka Diyas ha segnato la prima volta dal 1999 che non ha avuto un bye al primo turno a Indian Wells o Miami, la coppia di tornei noti come "sunshine double". Sono considerati i due eventi più importanti al di fuori dei Major.

Motivata

Alla vigilia di Indian Wells, la Williams ha dichiarato che non le manca la motivazione, nonostante abbia vinto il maggior numero di grandi slam - femminili o maschili - nell'Era Open.

"Sono sempre stata una persona estremamente motivata, ma la cosa più importante è che vorrei che mia figlia fosse con me e che giocasse alla grande, quindi questo mi dà sicuramente una certa motivazione", ha detto alla BBC.

"Avrei pensato di ritirarmi sei anni fa, ma sono ancora qui e sto giocando alla grande, e credo che continuerò a giocare bene".

Ha definito Indian Wells un buon momento per iniziare il suo ritorno, pensando ai tre grandi slam rimanenti nel 2018.

Raggiungere i 24 major porterebbe la Williams a raggiungere Margaret Court per il maggior numero di titoli del Grande Slam mai vinti.

"L'obiettivo di Serena (per quest'anno) sarà quello di vincere i grandi slam", ha dichiarato il suo allenatore, Patrick Mouratoglou, al sito ufficiale della WTA. "Sa che il ritorno potrebbe richiedere un po' di tempo, ma il suo livello di aspettative è alto come sempre.

"Ci sono tre grandi slam in questa stagione. Saranno i suoi tre obiettivi principali per il 2018".

