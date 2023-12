I punti salienti della storia

Serena Williams si ritira dagli Australian Open

La Williams ha dato alla luce la sua bambina a settembre

Ha giocato una partita di esibizione a dicembre

L'americana è la campionessa in carica degli Australian Open

La 23 volte vincitrice del Grande Slam è tornata in campo al Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi nel fine settimana, meno di quattro mesi dopo essere diventata mamma, ma il torneo ha fatto riflettere l'americana.

"Dopo aver gareggiato ad Abu Dhabi mi sono resa conto che, anche se sono molto vicina, non sono dove personalmente vorrei essere", ha detto la 36enne.

"Il mio allenatore e la mia squadra mi hanno sempre detto 'vai ai tornei solo se sei pronto ad andare fino in fondo'. Sono in grado di competere, ma non voglio solo competere, voglio fare molto meglio e per farlo avrò bisogno di un po' più di tempo".

"Detto questo, anche se sono deluso, ho deciso di non partecipare agli Australian Open di quest'anno".

Quando la Williams ha vinto gli Australian Open dello scorso anno era già incinta di due mesi.

"Il ricordo degli Open dell'anno scorso è un ricordo che porterò con me e Olympia e io non vediamo l'ora di tornare", ha aggiunto la Williams. "Apprezzo il sostegno e la comprensione dei miei fan e di tutti i partecipanti agli Australian Open".

Dopo aver superato il record dell'Era Open di Steffi Graf lo scorso gennaio con il settimo titolo a Melbourne Park, la Williams ha bisogno di un altro titolo del Grande Slam per eguagliare il record di tutti i tempi di Margaret Court.

La Williams, ora 22esima al mondo, non è l'unico nome importante a ritirarsi dagli Australian Open, che inizieranno il 15 gennaio.

Giovedì, l'ex numero 1 del mondo Andy Murray ha dichiarato che non parteciperà a Melbourne a causa di un infortunio all'anca, mentre l'ex finalista degli US Open Kei Nishikori si è ritirato, affermando di non aver ancora recuperato completamente da un infortunio al polso.

Non è ancora certo che il sei volte campione degli Australian Open Novak Djokovic giocherà il primo Grande Slam dell'anno.

Il 12 volte vincitore del Grande Slam ha dichiarato mercoledì che deciderà se partecipare o meno dopo aver preso parte a due eventi di esibizione la prossima settimana.

