I punti salienti della storia

Serena Williams si è iscritta agli Australian Open, dice il responsabile del torneo

Serena Williams ha dato alla luce una bambina a settembre

L'americana è la campionessa in carica degli Australian Open

La campionessa in carica Williams, 36 anni, ha dato alla luce la figlia Alexa a settembre e ha sposato il cofondatore di Reddit Alexis Ohanian in un matrimonio stellare a New Orleans a novembre.

La scorsa settimana l'allenatore della Williams, Patrick Mouratoglou, ha dichiarato alla CNN Sport che durante una prossima sessione di allenamento in Florida si deciderà se la 23 volte campionessa del Grande Slam farà o meno il suo ritorno e gareggerà a Melbourne, dove si giocherà il 15 gennaio.

La Williams ha vinto il suo 23° Grande Slam a gennaio agli Australian Open.

Tuttavia, in occasione di un evento di Tennis Australia tenutosi mercoledì, il direttore del torneo degli Australian Open, Craig Tiley, si è detto ottimista sul fatto che la Williams possa difendere il suo titolo di Melbourne e continuare a battere il record di tutti i tempi di Margaret Court di 24 grandi slam in singolare.

"Ha ottenuto il visto, si è iscritta, si sta allenando e probabilmente ha solo bisogno di un po' più di spazio per un entourage più grande", ha detto Tiley ai giornalisti.

"Non c'è dubbio che sarà pronta, secondo noi.

"Vuole battere il record di Margaret Court e sarebbe un risultato importante per lei riuscirci".

Attualmente classificata al n. 22 del mondo, la Williams ha dichiarato a luglio alla CNN di essere intenzionata a tornare a giocare a tennis - facendo eco alle parole dei suoi portavoce - e se l'americana dovesse presentarsi a Melbourne, ciò avverrebbe circa quattro mesi e mezzo dopo il parto.

L'americana ha vinto gli Australian Open di quest'anno nelle prime fasi della gravidanza e poi si è allontanata dal gioco.

Fonte: edition.cnn.com