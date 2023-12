Serena Williams si aggiudica il quarto turno dell'Open di Francia e punta alla storia

La 39enne ha sconfitto l'americana Danielle Collins per 6-4 6-4 sul Court Philippe Chatrier, mentre il sorteggio femminile si è aperto con alcune eliminazioni di testa di serie e di primo turno.

Dopo che la testa di serie n. 3 Aryna Sabalenka è stata sconfitta venerdì da Anastasia Pavlyuchenkova, la Williams è diventata una delle quattro teste di serie n. 10 rimaste nel tabellone femminile.

"È stata una bella sensazione per me", ha dichiarato la Williams nella conferenza stampa post-partita. "Le cose non stavano andando per il verso giusto. Non è che mi abbia regalato quei giochi. Ho dovuto guadagnarmelo e ribaltare la situazione. Questo è stato molto positivo per me in vista del prossimo incontro".

La tennista punta a eguagliare il record di 24 grandi slam di Margaret Court, ma non supera il quarto turno al Roland Garros dal 2016.

La Williams, tre volte campionessa degli Open di Francia, è stata messa alla prova per tutto l'incontro dalla sua connazionale.

In un primo set di grande intensità e di armi da fuoco, la Collins è stata costretta a difendere le palle break e persino un set point, finché alla fine la Williams è riuscita a chiudere il set d'apertura con un ace.

Con un break iniziale nel secondo set, sembrava che la Collins potesse crollare.

Ma, dimostrando una notevole determinazione di fronte alle avversità, la ventisettenne ha messo a segno quattro giochi consecutivi per portarsi in vantaggio 4-1.

La sconfitta sembra aver risvegliato la Williams, che vince cinque partite consecutive e si qualifica per la tredicesima volta al quarto turno di Parigi.

"È stato un po' deludente dopo essere stata in vantaggio per 4-1", ha detto Collins. "Penso che Serena abbia giocato un ottimo tennis per rimontare. Non credo di aver giocato al meglio in quei momenti. Devo solo cercare di imparare da questo, sperando di fare meglio la prossima volta e di riuscire a chiudere il set".

"Ho detto [dopo il match] che mi sarebbe piaciuto vederla vincere tutto e che avrei fatto il tifo per lei. Credo che tutti ammiriamo e amiamo Serena, soprattutto le giocatrici americane. Oggi è stato piuttosto surreale andare in campo e giocare contro una persona che ricordo di aver visto all'età di 9 e 10 anni, giocare qui, essere qui, condividere il campo con lei, questa esperienza. Spero di poter essere un trampolino di lancio per farle vincere un altro Slam. Sarebbe davvero emozionante e bello, quindi seguirò ogni punto".

La Williams affronterà ora la kazaka Elena Rybakina, testa di serie n. 21, per un posto nei quarti di finale.

Oltre ai ritiri di Naomi Osaka e Ashleigh Barty, ci sono state alcune cause di alto profilo che hanno aperto il sorteggio ad altri.

La sconfitta di Sabalenka di venerdì si aggiunge alle sconfitte di teste di serie come Karolina Pliskova, Bianca Andreescu e Belinda Bencic.

Per la Williams, che ha vinto 23 grandi slam, la possibilità di eguagliare il record di Court potrebbe non essere mai stata così presente, ma sta cercando di vincere il suo primo titolo del Grande Slam dal 2017.

