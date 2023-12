Serena Williams schiaccia Eugenie Bouchard agli Australian Open

La Williams ha affrontato due avversarie a Melbourne e le ha schiacciate entrambe; l'ultima vittoria è arrivata giovedì, quando la leggendaria americana ha superato Eugenie Bouchard per 6-2 6-2 sulla Rod Laver Arena.

La Williams ha dichiarato di non volersi dilungare nella conferenza stampa di martedì, desiderosa di tornare a casa dalla figlia di un anno Alexis Olympia. Alexis forse dormiva quando la mamma è scesa in campo contro la canadese - intorno alle 21.00 a Melbourne Park - ma il tempo della Williams è davvero più prezioso in questi giorni con la famiglia e gli affari, da qui la sua determinazione a garantire una giornata veloce all'ufficio del tennis.

LEGGI: Nishikori supera Karlovic in una partita epica

Alla domanda su come si concentra, la Williams ha risposto: "È molto più impegnativo. Anche oggi rispondevo alle e-mail sulla nostra prossima collezione con il mio marchio, dove vogliamo vederla", ha detto la Williams ai giornalisti, riferendosi al suo marchio di abbigliamento. "Quindi è diverso.

"Poi penso: 'Gioco una partita serale', quindi voglio passare del tempo con mia figlia, quindi non la vedrò questa sera a cena. Ceniamo tutte le sere.

"È completamente diverso. Ma non sto facendo nulla di speciale. Faccio solo quello che penso facciano i genitori che lavorano. Lo fanno funzionare. Io sono come tutti gli altri, letteralmente. Mi sto arrangiando. Non è facile. Ma devo fare, come mamma e moglie, quello che devo fare".

Alla Williams è bastata un'ora e 10 minuti per liquidare la ringiovanita Bouchard, finalista di Wimbledon 2014, dopo aver ridotto in lacrime la sua vicina di casa in Florida, Tatjana Maria, con un 6-0 6-2 di 49 minuti al primo turno.

La prossima avversaria che cercherà di far deragliare il tentativo della 37enne di conquistare il 24° titolo del Grande Slam e il settimo a Melbourne sarà Dayana Yastremska, che ha sconfitto la 23ª testa di serie Carla Suarez Navarro per 6-3 3-6 6-1. La diciottenne è una delle stelle nascenti della WTA e ha vinto il suo primo titolo a Hong Kong lo scorso autunno, contribuendo a far salire la sua classifica al 57° posto della carriera.

Inizio negativo per la Bouchard

La Bouchard ha mirabilmente incrementato la propria classifica nell'ultimo anno, dopo aver rischiato di uscire dalla top 200 a giugno in seguito a diversi cambi di allenatore, infortuni e una generale perdita di forma. Ma la Bouchard - ora classificata al 79° posto - ha iniziato nel peggiore dei modi, perdendo rapidamente terreno per 3-0.

I colpi di terra penetranti ma controllati della Williams non hanno dato tempo alla Bouchard sulla linea di fondo e la 24enne è stata costantemente sotto pressione sul servizio.

La sua unica opportunità è arrivata nel secondo set. Una Williams frustrata non è riuscita a convertire tre palle break nei primi due game di servizio della Bouchard e poi è andata sotto 0-30 al servizio sull'1-2.

Ma ha conquistato i quattro punti successivi, iniziando un periodo in cui ha conquistato 20 dei 24 punti finali.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com