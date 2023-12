Serena si prepara allo scontro con Federer con un ritorno vincente all'agonismo

Notizie salienti

In oltre 20 anni di carriera, Roger Federer e Serena Williams non si sono mai affrontati in un match competitivo, fino all'attesissimo scontro di Capodanno alla Hopman Cup di Perth.

La Williams ha superato senza problemi la sua prima uscita ufficiale dopo la controversa sconfitta nella finale degli US Open con una vittoria in set diretto sulla greca Maria Sakkari lunedì.

Nonostante la vittoria della Williams per 7-6 6-2, gli Stati Uniti hanno perso 2-1 contro la Grecia, rendendo la sfida di martedì con la Svizzera di Federer una vittoria obbligata per i sei volte campioni nella competizione a squadre miste.

I grandi si opporranno in un incontro di doppio misto in cui la Williams farà coppia con il compagno di squadra statunitense Frances Tiafoe e Federer con Belinda Bencic.

Condividere lo stesso campo di Federer sarà "come un sogno che si avvera", ha dichiarato la 37enne Williams dopo la sua vittoria in rimonta.

"Non vedevo l'ora, è una cosa fantastica".

Gli organizzatori hanno trattenuto il fiato quando la Williams, che ha giocato con un nastro adesivo alle caviglie, ha ricevuto un trattamento alla caviglia sinistra alla fine di un lungo primo set, ma lei ha insistito che si trattava solo di un fastidio alle scarpe.

Sakkari aveva servito per il set d'apertura, ma ha sprecato l'occasione e una volta che la sua illustre avversaria ha vinto il tie-break per 7-3, il traffico è stato a senso unico e la Williams ha vinto in un'ora e 44 minuti.

"Stavo facendo un sacco di errori e mi sono detta 'va bene, è il tuo primo match, migliorerà'", ha detto.

"Non è mai facile (il primo match), ci sono molti errori che si commettono e penso che entrambe abbiamo fatto abbastanza bene".

La combattuta vittoria ha pareggiato i conti sull'1-1 dopo che Tiafoe aveva perso il suo singolare contro Stefanos Tsitsipas, ma alla fine è stata la coppia greca a prevalere, vincendo il doppio misto decisivo per 4-1 1-4 4-2.

La Williams si sta preparando per gli Australian Open del mese prossimo, dove spera di eguagliare il record di 24 titoli del Grande Slam di Margaret Court.

Gli US Open di settembre l'hanno vista perdere in finale contro la giapponese Naomi Osaka, con l'incontro oscurato dal litigio in campo della Williams con l'arbitro Carlos Ramos, che ha definito il funzionario "bugiardo" e "ladro" durante la sconfitta per 6-2 6-4.

Gli US Open sono stati una delusione cocente anche per Federer, che ha perso il suo ultimo incontro con l'australiano John Millman nel caldo intenso di Capodanno.

Il veterano maestro svizzero è apparso in ottima forma quando domenica ha sconfitto il britannico Cameron Norrie in un set diretto, mentre la Svizzera, campione in carica, ha vinto per 3-0 il suo esordio alla Hopman Cup.

Non vede l'ora di assistere a quella che alcuni commentatori descrivono come la "Battaglia dei Sessi", un riferimento al famoso scontro del 1973 tra Billie-Jean King e l'ex campione di Wimbledon Bobby Riggs.

Forse è un'illazione, ma Federer è intrigato dall'idea di affrontare finalmente il suo collega 37enne, visto che i due sono stati in cima all'albero del tennis fin dall'inizio del secolo.

"È molto emozionante per noi", ha dichiarato.

"Ammiro tutto ciò che ha fatto dentro e fuori dal campo. Ho sempre pensato a come sarebbe stato restituire quel servizio e fare un testa a testa con lei", ha aggiunto.

Nel frattempo, lunedì è tornata all'attività agonistica anche la russa Maria Sharapova, la cinque volte campionessa del Grande Slam, che ha battuto la svizzera Timea Bacsinszky in un evento del WTA Tour in Cina, con un punteggio di 6-2 7-6.

La Sharapova è stata accolta da una folla adorante all'OIpen di Shenzhen e non ha deluso le aspettative con una prestazione tipicamente tenace contro una ex top 10.

Era da qualche mese che non giocavo a livello agonistico", ha dichiarato l'attrice. "Penso che sia stato un ottimo allenamento per me", ha aggiunto.

La Sharapova cercherà di migliorare la sua forma indifferente nei grandi slam dal suo ritorno dall'interdizione dal doping nell'aprile 2017 nel primo grande slam del 2019, che inizierà il 14 gennaio.

Fonte: edition.cnn.com