Serena, Djokovic, Murray: il 2018 è l'anno delle rimonte del tennis

La Williams non gioca da gennaio

Djokovic e Murray fermi da luglio

Nuovi problemi di infortunio per Djokovic, ma può tornare a dominare?

Un problema al gomito ha interrotto la campagna 2017 di Novak Djokovic a luglio e il 29 dicembre l'ex numero 1 del mondo si è ritirato dal Mubadala World Tennis Championship, affermando di aver "iniziato a sentire dolore" al gomito destro.

"Dopo diversi esami, il mio team medico mi ha consigliato di non rischiare nulla, di ritirarmi dal torneo e di continuare immediatamente le terapie", ha dichiarato il serbo sul suo sito ufficiale.

Sono molto triste perché ero ansioso di tornare a giocare partite ufficiali...".

"Ora devo accettare questa situazione e aspettare i risultati delle terapie per poter ricominciare a giocare a tennis e tornare a pieno ritmo. Questo potrebbe influenzare l'inizio della stagione e il programma dei tornei, ma la decisione verrà presa nei giorni successivi".

Con il riemergere di Roger Federer e Rafael Nadal quest'anno, può essere facile dimenticare che Djokovic era un tempo il tennista più dominante del pianeta.

Infatti, nonostante Federer e Nadal possiedano più titoli del Grande Slam rispetto ai 12 di Djokovic, il serbo ha ottenuto qualcosa che la coppia non ha raggiunto: Vincere quattro grandi slam consecutivi, dal 2015 al 2016. È stato il primo uomo a conquistarne quattro consecutivi dopo Rod Laver nel 1969.

Quando ha trionfato agli Open di Francia nel giugno 2016 per completare l'opera, c'era chi - giustamente - pensava che Djokovic avrebbe raggiunto o addirittura superato Federer per il primato maschile di tutti i tempi nei major. Ora questo sembra improbabile.

Djokovic ha incontrato un ostacolo, un ostacolo che nemmeno il nuovo allenatore e leggenda del tennis Andre Agassi è riuscito a rimuovere nel 2017.

Perché questo crollo? Djokovic ha parlato di "problemi privati", il suo ex allenatore Boris Becker ha detto che non si allenava abbastanza e poi ci sono stati gli infortuni al gomito e al braccio.

Ma al suo ritorno in campo avrà un nuovo entourage al seguito. Il fiammeggiante ceco Radek Stepanek - che si è ritirato dal gioco in questa stagione - allenerà Djokovic insieme ad Agassi. Djokovic ha anche aggiunto l'analista Craig O'Shannessy.

La ricerca dei 24 anni di Serena... come mamma

È stato un anno ricco e indimenticabile per la Williams. L'americana ha vinto gli Australian Open a gennaio mentre era incinta, ha dato alla luce il suo primo figlio circa quattro mesi fa - la figlia Alexis Olympia - e si è sposata con il co-fondatore di Reddit Alexis Ohanian a New Orleans il mese scorso.

L'allenatore della Williams, Patrick Mouratoglou , ha dichiarato alla CNN a novembre che non è ancora stato deciso se la Williams parteciperà agli Australian Open del mese prossimo, anche se il direttore del torneo di Melbourne, Craig Tiley, ha dichiarato per due volte che si aspetta che la 36enne si presenti al primo Major della stagione.

E potrebbe essere proprio così, dopo che è stato annunciato che la Williams farà il suo ritorno in una lucrosa esibizione ad Abu Dhabi il 30 dicembre contro la vincitrice degli Open di Francia Jelena Ostapenko.

"Sono felicissima di tornare in campo ad Abu Dhabi per la prima volta dopo la nascita di mia figlia a settembre", ha dichiarato la Williams al sito web dell'esibizione.

Nonostante non giochi da gennaio, nessuno esclude che la Williams, ora 22esima classificata, possa vincere in Australia se sarà presente nel sorteggio. La Williams, dopo tutto, potrebbe essere la più grande tennista di tutti i tempi.

Con il 24° titolo del Grande Slam, la Williams raggiungerebbe la controversa australiana Margaret Court per il primato di tutti i tempi nei Grandi Slam, sia per le donne che per gli uomini.

Anche Andy Murray riemerge

Nato una settimana prima di Djokovic, nel maggio del 1987, Andy Murray ha eguagliato il suo amico di lunga data diventando il numero 1 del mondo - sostituendo il serbo - alla fine dello scorso anno.

Ma la sua ascesa ha avuto un costo: Un programma estenuante ha sicuramente portato lo scozzese a peggiorare il suo infortunio all'anca che durava da tempo.

Sebbene Murray sia riuscito a raggiungere una semifinale del Grande Slam agli Open di Francia, ha visibilmente faticato a muoversi nella sconfitta contro Sam Querrey nei quarti di finale di Wimbledon.

Come Djokovic, ha chiuso la sua stagione dopo il mitico Grande Slam su erba prima di giocare un'esibizione a novembre a Glasgow contro Federer.

Mentre Djokovic tornerà nel circuito ATP la prima settimana di gennaio a Doha, Murray dovrebbe raggiungere Nadal al Brisbane International nella stessa settimana.

Le loro prestazioni agli Australian Open hanno fatto presagire tempi duri - il sei volte vincitore Djokovic è stato sconvolto dalla wildcard Denis Istomin al secondo turno, mentre Mischa Zverev ha stordito il cinque volte secondo classificato Murray al quarto turno - quindi i due sperano senza dubbio in un inizio migliore del 2018.

Ma prima di tutto, avrebbero bisogno di un certificato di buona salute.

Lo stesso vale per Nadal. Lo spagnolo si è ritirato dall'esibizione di Abu Dhabi per problemi al ginocchio dopo aver accusato un dolore al ginocchio alla fine della stagione 2017. Lui e i suoi fan sperano che si tratti di un problema relativamente minore per un giocatore che ha avuto a che fare con infortuni al ginocchio nel corso della sua stellare carriera.

Azarenka pronta a riprendere presto?

Quest'anno doveva essere il grande ritorno di Victoria Azarenka. Sebbene Azarenka sia tornata in tour a giugno, circa sei mesi dopo aver dato alla luce il figlio Leo, la bielorussa è stata un'altra giocatrice che - come si è scoperto - ha chiuso la sua stagione dopo Wimbledon.

Tuttavia, non è stato a causa di un infortunio.

La due volte vincitrice degli Australian Open è stata coinvolta in una battaglia per la custodia del figlio con il padre di Leo, Billy McKeague, e ha dichiarato di non poter viaggiare fuori dalla California con il figlio - il 28enne vive nello Stato americano - mentre il caso è in corso.

Azarenka ha deciso di saltare gli US Open di New York e la finale di Fed Cup di novembre, dove la Bielorussia ha perso 3-2 contro gli Stati Uniti nella sua città natale, Minsk. Durante il periodo di riposo, l'allenatore di Azarenka, Michael Joyce - già nel campo di Maria Sharapova - è passato alla britannica Johanna Konta.

La Azarenka ha ricevuto una wildcard per l'ASB Classic di Auckland la prima settimana di gennaio e ha lasciato intendere che sarebbe stata in campo, ma alla fine si è ritirata.

"Siamo ovviamente molto dispiaciuti di non avere una giocatrice del calibro di Victoria ad Auckland e sappiamo quanto disperatamente volesse giocare qui", ha dichiarato il direttore del torneo Karl Budge al New Zealand Herald.

"Tuttavia, credo che tutti possiamo apprezzare che la famiglia viene prima di tutto...".

Anche Azarenka ha beneficiato di una wildcard per gli Australian Open, ma il fatto di saltare Auckland potrebbe mettere in dubbio la sua partecipazione.

Prima stagione completa di ritorno per Sharapova

Sharapova è riapparsa ad aprile dopo aver scontato una sospensione di 15 mesi per essere risultata positiva al meldonium, ma quello che è successo in seguito non è stato probabilmente quello che sperava dopo un inizio promettente a Stoccarda.

La cinque volte vincitrice di un Grande Slam non ha ricevuto una wildcard per le qualificazioni o il main-draw per l'Open di Francia - l'unico Major che ha vinto due volte - e si è ritirata dalle qualificazioni di Wimbledon per un infortunio alla coscia. È stata limitata a otto eventi.

Tuttavia, la Sharapova ha sconfitto l'attuale numero 1 del mondo Simona Halep al primo turno degli US Open - dove la russa ha ottenuto una wildcard - in una delle partite dell'anno, prima di conquistare il titolo a Tianjin, il primo dopo Roma nel 2015.

La classifica della Sharapova era abbastanza alta da consentirle di accedere direttamente agli Australian Open, il torneo in cui era risultata positiva al test del 2016.

Nel frattempo, anche la campionessa di Wimbledon 2013 Marion Bartoli sta tornando.

Le voci di un suo ritorno sono emerse a ottobre, ma la 33enne francese ha smentito tali notizie, prima di scrivere su Twitter, la scorsa settimana, che sperava di tornare per il Miami Open di marzo.

