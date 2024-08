Serbia: le proteste sono una guerra ibrida occidentale

Decine di migliaia scendono in piazza in Serbia contro un progetto di litio. Il presidente Vucic minaccia azioni severe da parte delle forze di sicurezza e definisce le proteste come guerra ibrida da parte dei poteri occidentali per rovesciare il suo governo.

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha condannato le proteste contro un progetto di estrazione di litio in corso nel paese. Ha dichiarato che i dimostranti facevano parte di una guerra ibrida condotta dall'Occidente contro il suo governo. Vucic ha minacciato di prendere azioni severe contro i manifestanti che hanno bloccato il traffico nella capitale sabato.

In una delle più grandi manifestazioni degli ultimi anni, decine di migliaia di persone si sono riunite a Belgrado per protestare contro l'estrazione di litio in Serbia. Alcuni dimostranti hanno poi bloccato le rotaie di due stazioni ferroviarie e temporaneamente fermato il traffico su una strada principale. La polizia antisommossa ha sgomberato i manifestanti dagli edifici della stazione ferroviaria la mattina. Il ministro dell'Interno Ivica Dacic ha dichiarato che 14 persone erano state fermate per essere interrogate. La polizia sta lavorando per identificare tutti i responsabili che potrebbero essere incriminati.

Vucic ha detto ai giornalisti che la protesta principale era democratica, ma bloccare il traffico sull'autostrada era "terrorismo di una minoranza contro la maggioranza". Ha dichiarato che si trattava di un approccio ibrido mirato a rovesciare il governo. "Sapevamo tutto nei dettagli", ha detto. "Abbiamo mantenuto l'ordine nel paese senza violenza".

Vucic offre un referendum

Vucic ha dichiarato la scorsa settimana di essere stato avvertito dai servizi di intelligence russi che erano in corso preparativi per tumulti di massa e un colpo di stato in Serbia da parte di potenze occidentali non meglio specificate che cercavano di rimuoverlo dal potere. I rappresentanti del governo e i media controllati dallo stato hanno lanciato una campagna su larga scala contro la manifestazione di sabato, paragonandola al rivolgimento del Maidan a Kiev, in Ucraina, nel 2014, che ha portato alla destituzione del presidente allora filorusso Viktor Yanukovych. Gli organizzatori della manifestazione di Belgrado hanno ripetutamente negato queste accuse.

Negli ultimi settimane, si sono svolte manifestazioni in tutta la Serbia contro un piano del governo per consentire l'estrazione di litio in una lussureggiante vallata nell'ovest del paese. Il progetto era stato abbandonato nel 2022 dopo manifestazioni di massa, durante le quali erano stati bloccati importanti ponti e strade. Tuttavia, è stato ripreso lo scorso mese e ha guadagnato slancio da un accordo preliminare sui materiali critici firmato tra il governo serbo e l'Unione Europea.

Vucic ha dichiarato che l'estrazione di litio non avverrà in Serbia per i prossimi due anni mentre vengono valutati tutti i rischi. Sembra che stesse cercando di placare i critici. Il presidente ha offerto anche un referendum sull'argomento - although it is unlikely that the opponents of the project will agree, as Vucic has repeatedly been accused of manipulating votes in his favor.

Despite Vucic's offer for a referendum on the lithium mining project, the protests against it continue to persist in various parts of Serbia. The government's decision to revive the project, despite the previous mass demonstrations, has fueled these protests, with tens of thousands participating in recent rallies.

