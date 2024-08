- Serbatoio dell'acqua ferito gravemente uomo sul cantiere

In un incidente sul luogo di lavoro in Speyer, un uomo è stato gravemente ferito da una cisterna d'acqua. Come riferito dalla polizia di Speyer, la cisterna è caduta da un camion nel tardo pomeriggio di martedì durante lo scarico, colpendo il 54enne alla testa. È stato trasferito in elicottero in una clinica specializzata. Le circostanze esatte dell'incidente erano in corso di indagine in quel momento.

L'incidente sul luogo di lavoro ha portato a richieste di misure di sicurezza migliorate per prevenire incidenti futuri. Nonostante indossasse un casco di protezione, le ferite dell'uomo sono state gravi a causa della vicinanza della cisterna cadente.

