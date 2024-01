Sepp Blatter e Michel Platini incriminati per frode in Svizzera

L'Ufficio del Procuratore Generale della Svizzera (OAG) accusa entrambi gli uomini di aver organizzato illegalmente un pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri (valore attuale 2,19 milioni di dollari) dalla FIFA a Platini.

Il procuratore generale ha esposto i presunti reati in una dichiarazione online, in cui si legge che "tra il 1998 e il 2002, Michel Platini ha lavorato come consulente per l'allora presidente della FIFA Joseph Blatter".

"Nel 1999 è stato concordato un compenso annuale di 300.000 franchi svizzeri (valore attuale 328.000 dollari) in un contratto scritto per questa attività di consulenza. Questo contratto scritto è stato firmato sia da Blatter che da Platini. Il compenso concordato in base a questo contratto è stato fatturato da Platini ogni volta e pagato interamente dalla FIFA".

Tuttavia, nel 2011, più di otto anni dopo la fine del suo contratto di consulenza, "Platini ha richiesto un pagamento per un importo di 2 milioni di franchi svizzeri. Con il coinvolgimento di Blatter, la FIFA ha effettuato un pagamento a Platini per tale importo all'inizio del 2011.

"Le prove raccolte dall'OAG hanno confermato che questo pagamento a Platini è stato effettuato senza una base legale. Questo pagamento ha danneggiato il patrimonio della FIFA e ha arricchito illegalmente Platini", si legge nella dichiarazione.

Blatter: Spero che questa storia finisca".

Blatter, 85 anni, è stato accusato dall'OAG di frode, cattiva gestione, appropriazione indebita e falsificazione di documenti. Platini, 66 anni, è accusato di frode, partecipazione ad appropriazione indebita, partecipazione a cattiva gestione, complicità e falsificazione di documenti.

In una dichiarazione rilasciata alla CNN martedì, Blatter ha detto: "Attendo con ottimismo il processo davanti al Tribunale penale federale e spero che questa storia si concluda e che tutti i fatti siano trattati in modo corretto".

"Per quanto riguarda il pagamento della somma di due milioni di franchi dalla FIFA a Michel Platini, non posso che ripetermi: Si è basato su un contratto orale che regolava le attività di consulenza di Platini per la FIFA tra il 1998 e il 2002", ha aggiunto.

Blatter ha detto che il pagamento a Platini è stato "approvato da tutti gli organi responsabili della FIFA" e che Platini "ha pagato le tasse sull'importo nel suo luogo di residenza in Svizzera".

In una dichiarazione alla CNN, Platini ha affermato che la decisione della Procura svizzera di incriminarlo è "un'estensione dell'accanimento del MPC nel volermi coinvolgere indebitamente in un caso in cui è stata riconosciuta la mia totale buona fede".

"Contesto pienamente queste accuse infondate e ingiuste", ha aggiunto.

La FIFA: "Non ci sono documenti scritti che attestino un accordo di questo tipo".

"Questa decisione si riferisce a una somma di due milioni di franchi svizzeri che il presidente Blatter ha autorizzato a pagare al signor Platini nel febbraio 2011", ha dichiarato un portavoce della FIFA alla CNN.

"Il pagamento è stato effettuato poco prima delle elezioni presidenziali della FIFA del 2011, durante le quali il signor Blatter è stato eletto per il quarto mandato consecutivo come presidente della FIFA. La somma di due milioni di franchi svizzeri avrebbe dovuto essere pagata per il lavoro svolto da Platini più di 10 anni prima. Non esiste alcuna documentazione scritta di tale accordo", hanno aggiunto.

"Come annunciato in precedenza, la FIFA ha già intrapreso azioni presso i tribunali svizzeri per recuperare questa somma da entrambi gli individui, poiché ritiene che il denaro sia stato pagato illecitamente da uno all'altro. Se e quando i fondi saranno recuperati con successo, saranno reindirizzati allo sviluppo del calcio, come avrebbero dovuto essere in primo luogo".

"La decisione dell'Ufficio del Procuratore Generale arriva dopo un'indagine delle autorità svizzere durata circa 6 anni. Sia Blatter che Platini sono stati banditi dal calcio nel 2015 in relazione a questo pagamento e tale divieto è stato confermato sia dal Tribunale arbitrale dello sport che dal Tribunale federale svizzero.

"Nel 2020, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato all'unanimità inammissibile il ricorso del signor Platini. La FIFA seguirà da vicino i prossimi passi compiuti in questa vicenda".

La UEFA ha declinato la richiesta di commento della CNN.

Fonte: edition.cnn.com