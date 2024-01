Sepp Blatter e Michel Platini assolti per frode da un tribunale svizzero

Il processo era incentrato su un pagamento effettuato dalla FIFA, l'organo di governo del calcio mondiale, a Platini nel 2011. All'epoca Platini era presidente della UEFA, l'organo di governo del calcio europeo.

L'Ufficio del Procuratore Generale della Svizzera (OAG) ha accusato entrambi gli uomini di aver organizzato illegalmente il pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri (valore attuale 2,05 milioni di dollari).

In una dichiarazione rilasciata dal tribunale dopo il processo si legge che "il risultato delle prove supporta la versione degli imputati, i fatti dell'accusa non possono quindi essere considerati creati con una probabilità che rasenta la certezza e il tribunale aderisce alla versione dell'accusa per i gravi dubbi che rimangono".

Quando Blatter è entrato in aula per ascoltare il verdetto, ha detto ai giornalisti: "Non sono innocente nella mia vita, ma in questo caso sono innocente".

Durante il processo di giugno, Blatter ha affermato che il pagamento a Platini era un pagamento dello stipendio dovuto al francese per alcune attività di consulenza svolte con la FIFA tra il 1998 e il 2002.

"È uno stipendio che era dovuto. Non so perché ci troviamo in un'udienza penale per una procedura amministrativa", ha detto Blatter.

"Platini mi ha detto che valgo un milione e io gli ho risposto: allora starai con me per un milione - un accordo tra gentiluomini", ha continuato l'86enne.

Platini, nel frattempo, ha detto che si sarebbe vendicato di non meglio precisati "colpevoli" coinvolti nella causa intentata contro di lui.

"Volevo esprimere a tutti i miei cari la mia felicità per il fatto che finalmente è stata fatta giustizia dopo sette anni di bugie e manipolazioni", ha dichiarato il 67enne in una dichiarazione inviata alla CNN dai suoi avvocati.

"La verità è venuta alla luce durante questo processo e ringrazio profondamente i giudici del tribunale per l'indipendenza della loro decisione".

Ha proseguito: "La mia è una lotta contro l'ingiustizia. Ho vinto una prima partita. In questo caso, ci sono colpevoli che non sono apparsi durante il processo. Che contino su di me, ci incontreremo di nuovo perché non mi arrenderò e andrò fino in fondo nella mia ricerca della verità".

Il verdetto è il culmine di un'indagine iniziata nel 2015.

Thomas Hildbrand, il procuratore federale capo del Ministero pubblico della Confederazione, che ha presentato le accuse contro i due uomini, ha dichiarato in una dichiarazione alla CNN: "Il Ministero pubblico della Confederazione ha preso atto della decisione della Camera penale del Tribunale penale federale.

"Una volta che la Corte avrà emesso la motivazione scritta della sua decisione, il Ministero pubblico della Confederazione deciderà come procedere".

In seguito all'assoluzione della coppia, un portavoce della FIFA ha dichiarato: "La FIFA prende atto del verdetto della Corte in merito al caso aperto dall'OAG e attenderà la sentenza motivata completa prima di commentare ulteriormente".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com