- Sepoltura nella Cattedrale di San Stefano e processione funebre

Richard "Mörtel" Lugner, un vero originale di Vienna, è stato salutato dalla sua città in modo adeguato. Lunedì, l'imprenditore e costruttore è morto all'età di 91 anni. Secondo un post su Instagram, Lugner "è morto serenamente".

Sono stati resi noti anche i dettagli del funerale previsto. Il vero e proprio funerale si terrà sabato 31 agosto alla presenza di familiari e amici stretti.

In precedenza, si terrà una funzione commemorativa con la veglia funebre al Duomo di Santo Stefano di Vienna dalle 9. "Tutti i viennesi, tutti gli austriaci e oltre" sono invitati a porgere l'ultimo saluto, si è detto.

Secondo il "Kronen Zeitung", il carro funebre passerà poi lungo la Ringstraße e il corteo proseguirà verso il centro commerciale Lugner City, dove si concluderà la parte pubblica del funerale. Il vero e proprio funerale si terrà quindi al cimitero di Grinzing dopo una funzione religiosa nella chiesa di Kaasgraben nel distretto di Doebling.

Libro delle condoglianze disponibile a Lugner City

Inoltre, un libro delle condoglianze è stato posto nella piazza principale di Lugner City per chiunque voglia esprimere le proprie condoglianze. Sarà disponibile anche un libro delle condoglianze online per coloro che non possono partecipare di persona.

Il corteo funebre seguirà il carro funebre lungo la Ringstraße e si concluderà a Lugner City, dove si concluderà la parte pubblica del funerale. I visitatori possono anche porgere le proprie condoglianze firmando il libro delle condoglianze posto nella piazza principale di Lugner City.

Leggi anche: