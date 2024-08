- Seoul vede una serie record di notti tropicali

Seoul, capitale della Corea del Sud, sta vivendo il periodo più lungo di notti tropicali dalla nascita dei registri moderni. Secondo l'agenzia meteorologica, le temperature a Seoul non sono scese sotto i 25°C (77°F) dal 21 luglio, segnando 26 notti consecutive. Si prevedono temperature elevate almeno fino a mercoledì.

In Corea del Sud, il termine "notte tropicale" viene utilizzato quando le temperature notturne non scendono sotto i 25°C. Nei paesi di lingua tedesca, il termine "notte tropicale" viene spesso utilizzato quando le temperature superano costantemente i 20°C.

La Corea del Sud sta attualmente affrontando un'ondata di calore senza precedenti. L'Agenzia Nazionale per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie ha già segnalato almeno 21 morti attribuite alle temperature elevate.

