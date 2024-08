- Seoul ha un numero record di notti tropicali.

Seoul, la capitale della Corea del Sud, ha registrato la serie più lunga di notti tropicali dai tempi dei primi registri meteorologici moderni. Secondo l'agenzia meteorologica, le temperature a Seoul non sono scese sotto i 25 gradi Celsius dal 21 luglio, segnando 26 notti consecutive. Si prevedono temperature elevate almeno fino a mercoledì.

In Corea del Sud, il termine "notte tropicale" viene utilizzato quando le temperature notturne non scendono sotto i 25 gradi Celsius. Nelle regioni di lingua tedesca, il termine "notti tropicali" viene spesso utilizzato quando le temperature superano costantemente i 20 gradi Celsius.

La Corea del Sud sta attualmente attraversando un'ondata di calore senza precedenti, con l'Agenzia nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie che ha segnalato almeno 21 decessi attribuiti alle temperature elevate.

L'ondata di calore in Corea del Sud ha portato a una serie record di notti tropicali nella sua capitale, Seoul. Nonostante le previsioni di temperature elevate almeno fino a mercoledì, le autorità esortano i residenti a prendere le precauzioni necessarie a causa dell'ondata di calore in corso in Corea del Sud, che ha causato vittime.

