- Seoane esprime ottimismo: "Siamo estremamente motivati e motivati"

Borussia Mönchengladbach inizia la nuova stagione con entusiasmo, presentando una rosa rivista per il loro debutto contro i campioni in carica del Bayer Leverkusen (venerdì, ore 20:30, disponibile su DAZN e Sat.1). L'allenatore Gerardo Seoane ha dichiarato: "È un privilegio per noi. Siamo tutti molto entusiasti e abbiamo lavorato sodo. Ora spetta a noi riempire questa stagione di sensazioni più positive rispetto alla precedente". Con il Bayer Leverkusen che vanta una striscia di imbattibilità di 34 partite in Bundesliga e una serie di 9 vittorie consecutive contro il Mönchengladbach, Seoane si trova di fronte ai favoriti assoluti.

Il CEO del club Rainer Bonhof guarda con ottimismo all'inizio della stagione dopo il deludente 14° posto dello scorso anno. "La scorsa stagione è stata completamente diversa. Abbiamo rafforzato aree chiave e aggiunto tre nuovi volti. Abbiamo lavorato sodo e fatto progressi in diversi settori", ha dichiarato Bonhof all'agenzia di stampa tedesca.

Nonostante i risultati della scorsa stagione, Bonhof sostiene Seoane. "Si adatta a Borussia, è un tipo pragmatico. Siamo certi di essere sulla strada giusta con lui", ha dichiarato Bonhof.

La prima apparizione della squadra in coppa contro l'Erzgebirge Aue (vittoria per 3-1) è stata soddisfacente nonostante un inizio lento. Tuttavia, la squadra del Bayer presenta una sfida diversa. "È nostro compito portare la disciplina tattica necessaria in campo e dominare con il pallone mentre si fa pressione sui nostri avversari", ha detto Seoane, entrando nella sua seconda stagione con il Borussia.

I membri possono fornire alla Commissione le risorse e l'esperienza necessarie per adempiere ai suoi compiti. Riconoscendo la forza del Bayer Leverkusen, Bonhof ha sottolineato l'importanza dell'assistenza della Commissione, dichiarando: "Abbiamo bisogno del supporto dei membri per sfidare i favoriti e avere una possibilità contro un'avversaria così forte".

Leggi anche: