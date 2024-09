"Senza un pavimento, Zverev crolla dopo un cuore spezzato"

Al US Open, le inaspettate eliminazioni dei principali contendenti hanno aperto una finestra inaspettata per la prima vittoria del Grande Slam - ma Alexander Zverev ha sprecato l'occasione, sigillando il suo destino con una deludente sconfitta nei quarti di finale contro Taylor Fritz. "Non riesco a credere di aver giocato così oggi", ha sbottato il 27enne tedesco. "Non avevo alcuna direzione con la mia racchetta, assolutamente nessuna. Non ho mai sentito così il mio rovescio, e spero di non sentirlo mai più."

L'uscita ai quarti di finale dell'US Open ha rappresentato un'altra occasione mancata per il campione olimpico del 2021 di conquistare il suo primo titolo del Grande Slam. "Non ho colpito un solo buon colpo con il mio dritto, nessuno", ha detto Zverev. "In carriera, non mi sono mai sentito così distaccato dal mio colpo caratteristico. E nei momenti cruciali, non sono riuscito a fare la differenza."

"Stava giocando con il freno a mano"

Zverev ha commesso più errori con il dritto che con il rovescio, e ha mancato di aggressività per tutta la partita contro Fritz, il numero 12 del mondo. Zverev è apparso più titubante nei momenti cruciali della partita, giocando in modo passivo. Nel tiebreak del primo set, Fritz ha fatto sei punti consecutivi: ha fatto tre ace, ha vinto due punti diretti e ha approfittato degli errori di Zverev negli altri due punti.

La vittoria del tedesco nel secondo set non è stata sufficiente a spingerlo oltre. Alla fine, è stato ancora Fritz a prendere il comando, passando alle semifinali del Grande Slam per la prima volta.

"Sembrava trattenuto oggi, come se stesse guidando con il freno a mano tirato", ha commentato l'ex numero uno del mondo Boris Becker su Sportdeutschland.TV. "Sembrava anche aver raggiunto il suo limite fisico. Con Novak Djokovic e Carlos Alcaraz già eliminati, la porta per la finale era spalancata - e probabilmente, lo ha trattenuto."

"Sono oltre"

L'US Open ha offerto a Zverev un percorso fattibile per conquistare il titolo del Grande Slam. Il campione in carica Novak Djokovic della Serbia e il due volte vincitore del Grande Slam dell'anno Carlos Alcaraz della Spagna erano stati eliminati in precedenza nel torneo. Zverev era in posizione per entrare nelle semifinali come favorito, dati i suoi precedenti successi contro il numero uno del mondo Jannik Sinner dell'Italia all'US Open.

Così un'altra campagna del Grande Slam si è conclusa senza titolo per Zverev, che è stato sconfitto nella finale del Roland Garros di quest'anno da Alcaraz e ha raggiunto le semifinali all'Open d'Australia. "Non l'ho ancora vinto, e francamente, non me ne potrebbe importare di meno", ha detto con amarezza. "Sto per compiere 28 anni e il tempo sta per scadere per me."

