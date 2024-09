Senza dubbio, un altro errore della Boeing sta attenuando il sentimento positivo verso il suo nuovo leader.

Dopo appena due mesi nel ruolo di CEO, Ortberg ha generalmente compreso il compito che gli stava davanti.

Tuttavia, un inciampo questa settimana nei colloqui sindacali potrebbe aver cancellato qualunque benevolenza che aveva accumulato con la forza lavoro, mettendo in evidenza il percorso difficile che lo aspetta, anche per un esperto dirigente del settore aeronautico il cui predecessore aveva stabilito un basso benchmark.

Guardate qui: siamo a più di due settimane da uno sciopero guidato dal sindacato più grande di Boeing. Questo sciopero è una sfida che Ortberg deve affrontare urgentemente, poiché Boeing non può produrre il suo aereo di maggior successo senza i suoi 33.000 lavoratori sindacalizzati.

Inizialmente, Ortberg sembrava avere il sostegno dei leader sindacali, che avevano riconosciuto che il nuovo capo stava ereditando un conflitto che covava da 16 anni. Inoltre, in una mossa sorprendente la scorsa settimana, Ortberg ha annunciato che i salari dei dirigenti sarebbero stati temporaneamente ridotti durante lo sciopero. Questo movimento ha migliorato l'immagine del nuovo CEO, che ha trascorso la sua prima giornata di lavoro a visitare la catena di montaggio.

Tuttavia, lunedì Boeing ha inciampato.

La società stava pianificando di aumentare i salari dei lavoratori del 30% in quattro anni e migliorare i benefici del 401(k), migliorando rispetto a un aumento del 25% che il sindacato aveva respinto in precedenza. Il problema? Boeing ha annunciato questa offerta migliorata senza aver ricevuto una risposta dai negoziatori del sindacato, che l'hanno vista come un'offesa e un tentativo di creare una divisione tra i membri e i loro rappresentanti.

L'International Association of Machinists ha descritto questa tattica come un "palese segno di mancanza di rispetto" nei confronti dei membri del sindacato e del processo di trattativa in una dichiarazione di lunedì. "Hanno sottovalutato la forza della nostra unità," hanno aggiunto.

Boeing ha risposto difensivamente lunedì sera, sostenendo di aver condotto "trattative in buona fede". "Pensiamo che i nostri dipendenti dovrebbero avere la possibilità di votare sulla nostra offerta che aumenta significativamente i salari e i benefici", ha dichiarato Boeing in una dichiarazione separata martedì. "Abbiamo contattato il sindacato per fornire loro più tempo e supporto logistico una volta che decideranno di votare".

Non è chiaro cosa Boeing sperasse di guadagnare pubblicizzando l'offerta.

C'è un vecchio detto nelle relazioni sindacali, dice Art Wheaton, direttore degli studi sul lavoro alla Cornell University's School of Industrial and Labor Relations: "Non si deve mai trattare con la stampa".

"La squadra di trattativa deve trattare con la direzione", ha spiegato Wheaton. "Ma quello che Boeing ha fatto è stato ignorare questo". Ha aggiunto: "Non so qual era la loro strategia. Penso che non siano stati molto astuti nel modo in cui l'hanno gestito".

Non è chiaro se Ortberg abbia giocato un ruolo nella decisione di portare l'offerta direttamente ai membri del sindacato e ai media. Tuttavia, è una netta rottura con la posizione diplomatica che il CEO aveva indicato all'inizio.

"Tutti pensano che i sindacati scioperano per i soldi", ha fatto notare Wheaton. Ma spesso è anche una questione di rispetto. "Evidentemente Boeing non ha rispettato il sindacato in questa situazione".

Ortberg è partito con un vantaggio: i suoi predecessori avevano la reputazione di essere apertamente ostili al lavoro, quindi anche i piccoli gesti gli avevano guadagnato un po' di benevolenza.

Non è troppo tardi, secondo Richard Aboulafia, managing director di AeroDynamic Advisory, che ha espresso la speranza che Ortberg possa rimettere Boeing sulla giusta strada, nonostante un "assurdo elenco di crisi autoinflitte" che si stanno verificando contemporaneamente.

"La diplomazia è cruciale in situazioni come questa", ha detto Aboulafia, aggiungendo: "È difficile distinguere gli errori di Ortberg dall'arroganza istituzionale di Boeing".

