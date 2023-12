Notizie salienti

Sento di avere le carte in regola per vincere", dice la giovane golfista statunitense Angel Yin

Angel Yin è una delle giocatrici più longeve del tour

Il 2017 è stata la prima stagione completa della teenager in LPGA

Il gioco femminile diventerà "sempre più lungo".

Questo non ha impedito alla giovane americana di colpire immediatamente la palla a 150 metri e poi di prendere una decisione piuttosto saggia.

"Farò questo per il resto della mia vita", ha detto Yin a sua madre Michelle Liu, abbandonando la speranza di imparare a suonare il pianoforte.

A tredici anni di distanza, con una vittoria in Solheim Cup, l'adolescente dal viso fresco deve essere grata.

"Non so perché mia madre abbia ascoltato una bambina di sei anni, ma quel giorno l'ha fatto", ha detto Yin a Living Golf della CNN. "Fin da piccola sapevo che sarei diventata una golfista professionista".

Talento precoce

In quello che è stato il suo primo anno completo nel LPGA Tour, Yin colpisce abitualmente la palla oltre le 300 yard dal tee, a volte con drive da 350 yard.

Il suo grande potenziale e la sua potenza sono stati evidenti fin dalla tenera età.

Nel 2010, Yin ha vinto il primo dei due California State Women's Amateur Championships un mese dopo il suo 12° compleanno, lo stesso anno in cui è stata la più giovane del campo all'US Women's Amateur Championship.

Al Kraft Nabisco Championship del 2013, ora noto come ANA Inspiration, a 14 anni si è classificata seconda in tutto il campo per distanza di guida.

Yin, che ha compiuto 19 anni a ottobre, ha una media di drive di poco superiore alle 272 yard nel 2017 - solo Lexi Thompson (273 yard), Joanna Klatten (278 yard) e Maude-Aimee Leblanc (279 yard) vantano una media più alta.

È stata una rapida ascesa ai vertici del gioco, ma la ragazza di Monterey Park, California, è solo all'inizio.

"Quando ho deciso di diventare professionista non ero nervosa, ero solo più gasata di qualsiasi altra cosa!", dice.

"La LPGA è il meglio del meglio al mondo. Mi piace la competizione, ti fa migliorare. In generale, come persona sono cresciuta, molto. Imparando da queste ragazze, parlando con loro, viaggiando con loro".

Con già cinque piazzamenti tra le top 10 del LPGA Tour, Yin ritiene che il suo gioco sia diventato "meno approssimativo e più unito" in compagnia delle migliori, anche se riconosce che non c'è spazio per gli errori.

"Non si possono commettere errori qui", dice. "Non si può davvero.

"Il mio gioco corto è stato buono, ma non è ancora abbastanza stretto. Dovrei essere più brava, visto che colpisco sempre così lungo".

Yin racconta di aver giocato di recente un par cinque con un dogleg a sinistra in cui nessuno riusciva a portare l'acqua.

"Quel giorno mi sono emozionata troppo e l'ho agganciato in acqua, ma ho comunque fatto birdie", ricorda. "Quando faccio un errore, con la mia distanza, posso recuperare".

Un programma 'estenuante

Yin definisce le "settimane in trasferta" la parte più difficile del suo passaggio ai professionisti, sottolineando che in tutto l'anno non è rimasta a casa per più di due settimane.

"Ogni settimana c'è un albergo diverso, un posto diverso, il cambio dell'ora: è estenuante!", dice. "Non si dorme molto, ma bisogna continuare a lavorare".

Ma con questo programma intenso c'è anche l'opportunità di allargare gli orizzonti.

Yin si è rallegrata dell'iniziativa della LPGA di ospitare più eventi in Asia - il cosiddetto "Asian Swing" ha incluso tre tornei nel 2017 - e spera di "acquisire più cultura" in futuro.

Ritiene che il golf femminile diventerà "sempre più lungo" e punta ad essere tra le prime 20 al mondo l'anno prossimo, "giocando in TV due volte a settimana".

Ma non pensate che Yin sia il tipo che si siede e pensa di avercela fatta.

"Si lascia un po' di respiro", dice, ripensando ai suoi successi. "Ma poi devi tornare subito al lavoro. Ho ancora molti obiettivi che non ho raggiunto.

"Sento di avere il gioco, ma mi mancano molti pezzi - piccoli, non grandi - per vincere".

