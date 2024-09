- Sentimento rilassante durante il funerale di un mio parente

Ecco un bel cambiamento di situazione: il principe Harry (39) ha attraversato l'oceano, secondo i media britannici, per recarsi a Norfolk, UK, per il servizio funebre di Lord Robert Fellowes. Il servizio, tenuto nella chiesa di St. Mary's a Snettisham il 29 agosto, ha visto Harry rendere omaggio e lasciare gli astanti senza parole, come ha rivelato un ospite.

"La maggior parte delle persone era sorpresa che Harry fosse lì", ha condiviso una fonte che ha partecipato al servizio. "Si capiva che stava godendo del tempo trascorso con tutti". Anche suo fratello, il principe William (42)? Secondo i resoconti, i fratelli hanno mantenuto le distanze durante il servizio, confermando i precedenti rapporti. Non c'è stato alcun segno evidente di riconciliazione tra i due.

Harry, che ha lasciato i doveri reali dopo il matrimonio con la duchessa Meghan (43) nel 2020, ora vive a Montecito, California. La sua manifestazione di emozioni durante il servizio lo ha reso "eufórico" e gli altri "perplessi", secondo la fonte anonima. Tuttavia, la fonte ha anche notato l'assenza di qualsiasi interazione tra Harry e William.

Un Momento Memorabile

Un momento commovente si è svolto quando Harry ha preso un momento per salutare i fratelli della sua defunta madre: la vedova di Fellowes, Lady Jane Spencer (67), il fratello di Diana, Charles Spencer (60), e sua sorella Lady Sarah McCorquodale (69).

Il reverendo Dan Tansey, che ha officiato il servizio per Lord Fellowes, è rimasto sorpreso dalla presenza di entrambi i principi. Come riportato dal "The Sun", il reverendo Tansey ha condiviso: "Non me ne sono reso conto finché non ho accompagnato la congregazione fuori, ma il principe William ha stretto la mia mano per primo, seguito rapidamente dal principe Harry".

Dopo il servizio funebre emozionante, Harry ha espresso la sua gratitudine agli astanti, dicendo che era una visita necessaria per rendere omaggio a Lord Fellowes. Dopo l'evento, diversi mezzi di comunicazione hanno riferito dell'interazione dei fratelli, con alcuni che suggerivano un accenno di riconciliazione, anche se non c'è stato alcun progresso significativo visibile.

