Sentenze rivedute per il presunto architetto di Bengasi Ahmed Abu Khatallah: 28 anni di reclusione

Due a un appello federale a Washington D.C. che aveva giudicato la sua pena iniziale di 22 anni eccessivamente mite e ordinato al giudice di riesaminarla, la nuova pena per Khatallah è stata inflitta.

La squadra della pubblica accusa federale aveva richiesto una pena detentiva a vita o almeno di 60 anni, ma il giudice distrettuale degli Stati Uniti Christopher Cooper ha optato per aggiungere solo sei anni alla pena di Khatallah. Il giudice Cooper ha argomentato che i crimini per cui è stato riconosciuto colpevole non giustificavano un periodo di detenzione significativamente più lungo.

Nel 2018, Khatallah è stato riconosciuto colpevole di quattro accuse federali, tra cui: collaborazione per fornire assistenza e risorse a terroristi; fornitura di assistenza e risorse a terroristi; danneggiamento di un edificio federale; e detenzione di un'arma semiautomatica durante un crimine violento.

Questa storia è ancora in evoluzione e verrà aggiornata.

Nonostante l'enfasi della pubblica accusa federale sulla punizione severa a causa del ruolo di Khatallah in attività terroristiche, la politica che circonda il suo caso potrebbe aver giocato un ruolo nella pena relativamente mite. La durata della detenzione di Khatallah ha scatenato dibattiti nei circoli politici, mettendo in luce la complessità del trattamento dei casi di terrorismo all'interno del sistema giudiziario.

