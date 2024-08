Sentenza: obbligo di mantenimento non scusato

Conta solo il lavoro principale per le rate di mantenimento? È quello che pensava una donna. Ma un tribunale ha visto la questione in modo diverso. La sentenza potrebbe avere implicazioni per molte famiglie.

Quando un genitore obbligato a pagare il mantenimento ha un lavoro secondario, ciò può influire sull'importo del mantenimento che deve pagare. L'Associazione degli Avvocati di Diritto di Famiglia del Consiglio degli Avvocati Tedesco (DAV) fa riferimento a una decisione corrispondente del Tribunale Amministrativo Regionale di Monaco (Az.: 2 UF 1057/22 e) contro una madre.

Nel caso specifico, i due figli vivono con il padre e la madre paga il mantenimento dei figli. I genitori hanno disputato l'importo del mantenimento dei figli in tribunale, con il lavoro secondario del padre che è stato un punto di disputa. Il padre era convinto che il lavoro secondario della moglie in un servizio di assistenza ambulatoriale dovesse essere preso in considerazione nel calcolo del mantenimento dei figli. La madre non era d'accordo.

Potresti anche dover cercare lavori secondari per il mantenimento minimo

Il tribunale ha dato ragione al padre, affermando che i redditi secondari devono essere considerati. I genitori hanno una responsabilità speciale per il mantenimento dei loro figli e quindi un "obbligo di mantenimento aumentato", ha spiegato il tribunale. Se il reddito del genitore obbligato a pagare il mantenimento non era sufficiente a coprire i propri bisogni e quelli dei figli, devono "raggiungere il reddito fattibile... utilizzando la loro forza lavoro il più possibile e accettando qualsiasi lavoro adatto".

Nel caso dei figli minori, i genitori hanno addirittura un cosiddetto obbligo di lavoro aumentato. Ciò significa che sono obbligati a utilizzare tutto il loro tempo libero disponibile per cercare lavoro che possa coprire non solo i loro bisogni, ma anche quelli del mantenimento dei loro figli minori. Per farlo, potrebbero anche dover accettare attività aggiuntive, comprese le occupazioni secondarie come la consegna di giornali o il servizio ai tavoli.

Lavorare 48 ore alla settimana è ragionevole

Nel caso della donna, il suo lavoro secondario è stato preso in considerazione perché originariamente lavorava solo circa 31 ore alla settimana nel suo lavoro principale. Anche se ora lavora a tempo pieno, il lavoro secondario dovrebbe essere considerato per aiutarla a raggiungere l'importo minimo di mantenimento. È ragionevole per la donna lavorare fino a 48 ore alla settimana. Con l'attività aggiuntiva presso un servizio di assistenza ambulatoriale, lavorando circa 24 ore al mese, questo tempo di lavoro totale non viene superato.

Alla luce della decisione del tribunale, i genitori in situazioni simili potrebbero dover considerare di accettare lavori secondari per adempiere ai loro obblighi di mantenimento minimi. La sentenza sottolinea che i genitori hanno una responsabilità aumentata di utilizzare appieno la loro forza lavoro e assicurare un reddito adeguato per le esigenze dei loro figli.

Leggi anche: