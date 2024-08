- Sentenza nel processo del colpo di stato di destra

Nel processo contro un sospetto terrorista di destra di Heiligenhaus, vicino a Essen, la Corte d'Appello di Düsseldorf emetterà la sentenza il prossimo mercoledì (dalle 10:30). L'imputato, ora 50enne, è accusato di appartenenza a un'organizzazione terroristica e di aver preparato un reato di alto tradimento.

Il rappresentante della Procura di Düsseldorf aveva precedentemente richiesto una condanna a tre anni e nove mesi di carcere. L'uomo aveva ammesso la sua partecipazione ai piani di colpo di stato durante il processo. Aveva aderito al gruppo terroristico di destra "Kaiserreich" e sostenuto i suoi piani di colpo di stato.

Attacchi alle linee elettriche e rapimento

La difesa ha richiesto una condanna non superiore a due anni e mezzo di carcere e il trasferimento in custodia aperta. Hanno sottolineato che non era un "cittadino del Reich", ma piuttosto un oppositore del COVID-19 che aveva solo voluto rendersi importante tra i cospiratori. Gli avvocati lo hanno definito un "gatto morto".

Stando all'atto di accusa, il gruppo "Kaiserreich" aveva pianificato di utilizzare esplosivi per disturbare l'approvvigionamento di energia elettrica della Germania per settimane. Inoltre, il ministro federale della Salute Karl Lauterbach (SPD) avrebbe dovuto essere rapito. L'azione del colpo di stato era inizialmente prevista per maggio 2022.

A Hamburg, uno dei sostenitori del gruppo è già stato condannato a una pena sospesa di 24 mesi a luglio. Il processo contro i cinque sospetti capi è in corso presso la Corte d'Appello di Koblenz da più di un anno.

