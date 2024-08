Sensazione di bruciore della bocca: comprendere la sua origine e i potenziali benefici.

Sembra un fuoco costante: Se la tua lingua ti sta causando problemi per ore, è difficile concentrarsi su qualsiasi altra cosa. I professionisti medici si riferiscono a questo fastidio alla lingua come glossodinia. Generalmente, la parte anteriore della lingua, insieme ai suoi bordi e alla punta, sono interessate, secondo l'Iniziativa ProDente. A volte, il fastidio può diffondersi anche al palato, alle guance e alle membrane mucose all'interno della bocca. In questo caso, si parla di sindrome della bocca bruciata.

Non è solo questione di calore: Il gusto che percepisci può anche cambiare. Potresti costantemente avvertire un sapore metallico o amaro sulla lingua, secondo ProDente. Mouth dry e un alito sgradevole possono anche accompagnare questo fastidio alla lingua.

Possibili cause del fastidio alla lingua

Le donne in menopausa sono particolarmente suscettibili. L'Iniziativa ProDente suggerisce che circa una donna su sei sperimenta questi sintomi durante e dopo la menopausa. Possibili ragioni: gli squilibri ormonali e lo stress della menopausa potrebbero essere fattori contribuenti.

Tuttavia, ci potrebbero essere molte ragioni per questo fastidio. Ad esempio, i bordi affilati delle protesi dentali potrebbero irritare le membrane mucose. Altre possibili cause includono un problema congenito con le ghiandole salivari, un'infezione fungina, l'herpes, certi medicinali o condizioni psichiatriche come la depressione o la schizophrenia.

C'è anche la possibilità che il corpo manchi di vitamine o minerali essenziali - ad esempio, la vitamina B12, la vitamina C, l'acido folico o il ferro. Oppure potrebbe esserci un'allergia a un ingrediente del dentifricio o del collutorio.

Dove cercare aiuto

Data la miriade di possibili cause del fastidio alla lingua, è una buona idea iniziare dal tuo medico di base, consiglia ProDente. Conoscono a fondo la tua storia medica, eventuali condizioni sottostanti, i medicinali che prendi e le possibili allergie. Questo potrebbe aiutare a individuare una possibile causa e un eventuale trattamento.

Successivamente, uno specialista in odontoiatria, medicina psicosomatica, otorinolaringoiatria o dermatologia potrebbe essere in grado di fornire ulteriori informazioni specifiche.

Cosa puoi fare da solo

Se la tua bocca brucia regolarmente, evita tutto ciò che potrebbe irritare ulteriormente le membrane mucose della bocca. Questo include cibi piccanti e acidi, nonché alcol e nicotina.

I collutori lievi, come quelli a base di salvia o camomilla, possono alleviare il fastidio. Bere più acqua può aiutare la bocca secca. Masticare gomme senza zucchero può anche stimolare la produzione di saliva e alleviare la secchezza.

Data la frequente partecipazione della mente, gestire lo stress e i pesi psicologici può essere utile, anche se a volte può essere difficile.

