- Sensationale ritrovamento: statua di pietra del XII secolo

Una pietra presumibilmente di 900 anni, molto rara e chiamata "pietra immagine", è stata scoperta durante i lavori di costruzione di una casa a Klotzow vicino Anklam (distretto di Vorpommern-Greifswald). La pietra di granito intagliata, alta un metro, larga 60 centimetri e profonda 40, mostra una figura umana incisa che tiene una croce davanti alla pancia. La ministra della Cultura Bettina Martin (SPD) ha parlato di una sensazione quando ha presentato la scoperta a Schwerin. La regione è stata cristianizzata 900 anni fa - quindi si tratta di una rappresentazione cristiana molto antica.

Lo stato archeologo Detlef Jantzen ha detto che la persona rappresentata è probabilmente un dignitario ecclesiastico, possibly Bishop Otto of Bamberg (around 1060-1139), il missionario della Pomerania. Una mostra speciale a Wolgast sta attualmente commemorando lui.

La croce pende su un tipo di sciarpa intorno al collo dell'uomo - potrebbe essere un pallio, che i papi concedono ai dignitari ecclesiastici di alto rango. Otto di Bamberg ha ricevuto un pallio nell'anno 1111, ha detto Jantzen.

Le pietre immagine sono molto rare, secondo lo stato archeologo. "Ne avevamo cinque in Mecklenburg-Vorpommern, due ad Altenkirchen e Bergen su Rügen, due a Wolgast e una a Grüttow vicino a Stolpe sulla Peene, la pietra di Wartislaw", ha detto lui. Altri reperti sono noti dall'Ermland e dalla Masuria in Polonia - in totale 20 pezzi. La pietra di Klotzow pesa mezza tonnellata, secondo i resoconti.

Usata come gradino

La pietra incisa giaceva sulla schiena, con l'immagine rivolta verso l'alto e orizzontalmente nella terra subito accanto al muro della casa, ha riferito il findings e proprietario della casa a Klotzow, Peter Wittenberg. Potrebbe essere stata usata come gradino in qualche momento. La porta per essa potrebbe essere stata murata in qualche momento. C'erano solo 10-20 centimetri di terra sopra la pietra. La casa, Wittenberg sospetta, è stata costruita nel 18° secolo e in seguito ristrutturata.

Jantzen sospetta che la pietra sia stata eretta come pietra commemorativa - è ancora incerto dove. Gli archeologi vogliono esaminare Klotzow più da vicino dopo la scoperta di tre settimane fa. Ci sono indizi che c'era una volta una chiesa o una cappella nel villaggio e anche un punto di traghetto per attraversare il fiume Peene per l'isola di Usedom.

Un modello 3D della pietra deve essere creato. Allora si può anche riconoscere il disegno più precisamente, ha detto Jantzen. Finora non è chiaro cosa l'uomo rappresentato tenga nella sua mano destra - uno stendardo o un corno da bere, non si può distinguere.

Otto di Bamberg è stato a Klotzow?

Il futuro santo Otto di Bamberg ha intrapreso due viaggi missionari in Pomerania, nel 1124 e nel 1128. Nel secondo viaggio, ha portato il cristianesimo nell'odierna Vorpommern. Era anche sull'isola di Usedom, come mostrano i documenti storici. Potrebbe aver attraversato da Klotzow. Ma questo è solo una speculazione a questo punto, ha detto Jantzen.

"Tutti nel villaggio sono entusiasti", ha riferito Wittenberg sull'umore dopo la scoperta. Il villaggio ha solo poche dozzine di abitanti. Ora c'è qualcosa di speciale. Jantzen vorrebbe rimettere in piedi la pietra immagine a Klotzow. Ha mostrato un esempio dalla Danimarca di come potrebbe essere: Lì, importanti pietre incise sono ospitate in una costruzione di vetro-acciaio e illuminate in modo che le incisioni siano chiaramente visibili.

Leggi anche: