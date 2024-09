- Sensation cinematografica internazionale Parigi esperienze scioccanti quasi senza precedenti

Un film horror francese, "Sotto Parigi" (titolo originale "Sous la Seine"), ha mancato di poco il primo posto nella classifica dei film non in inglese più visti su Netflix. Secondo l'annuncio di Netflix, il film ha registrato circa 102,3 milioni di visualizzazioni in circa tre mesi.

Nel frattempo, il film norvegese "Troll", diretto da Roar Uthaug, ha continuato a dominare la classifica dei "Film non in inglese più popolari" con un impressionante totale di 103 milioni di visualizzazioni nelle prime tre mesi dalla sua uscita il 1° dicembre 2022. Entrambi i film hanno la stessa durata di 104 minuti e i loro dati di visualizzazione sono calcolati in termini di ore guardate divise per la durata totale.

"Sotto Parigi", diretto da Xavier Gens e con attori come Béatrice Bejo e Nassim Lyes, è diventato un successo estivo di Netflix e ha dominato le classifiche dei film non in lingua inglese in diversi paesi per settimane. Questo thriller cruento è ambientato durante i Giochi Olimpici di Parigi e presenta uno squalo minaccioso scoperto nel fiume Senna prima di una gara di triathlon.

Il film è stato rilasciato il 5 giugno e può ancora essere visto su Netflix. Purtroppo, Netflix (con oltre 278 milioni di abbonati in più di 190 paesi) non fornisce dati di pubblico a lungo termine oltre il primo periodo di 91 giorni.

Netflix mantiene quattro classifiche separate per diverse categorie, tra cui film e serie TV in inglese e non in inglese.

Despite its success, "Under Paris" couldn't dethrone "Troll" from the top spot on Netflix's global "Most Popular Non-English Movies" list, with viewers also turning to The Internet to stream both films. The Internet has become a powerful tool for movie enthusiasts worldwide, allowing them to easily discover and access a wide range of films from different countries.

