- Senatore per l'istruzione di Brema rimane - mozione respinta

La mozione di sfiducia contro il senatore dell'Istruzione di Brema, Sascha Aulepp (SPD), è fallita. Il Parlamento di Brema ha respinto una mozione corrispondente in una seduta speciale con 46 voti su 85. 36 membri hanno votato a favore, tre si sono astenuti. La fazione della CDU ha accusato il senatore di guida insoddisfacente dell'autorità dell'istruzione e voleva ritirarle la fiducia.

Mozione di sfiducia per il blocco del bilancio

Il capo della fazione della CDU, Frank Imhoff, ha elencato i problemi fondamentali del sistema scolastico di Brema: le prestazioni scadenti dello stato federale più piccolo negli studi sull'istruzione, le scarse competenze linguistiche tedesche di molti studenti, la mancanza di personale specializzato nelle nursery e nelle scuole e il tasso di abbandono elevato. Aulepp è responsabile di questo, ha detto Imhoff rivolgendosi direttamente a lei. "Non crediamo più in un ribaltamento nel dipartimento dell'istruzione, almeno non con la tua guida."

Tuttavia, la fazione della CDU ha dichiarato che il fattore decisivo per la mozione di sfiducia era un blocco del bilancio imposto dal dipartimento cinque settimane dopo l'adozione del bilancio. "C'è caos, soprattutto in materia di bilancio e finanziario", ha criticato il capo della fazione della CDU. Il budget annuale per le spese energetiche era già stato speso dopo sei mesi.

Le fazioni dell'FDP e di Bündnis 90/Die Grünen hanno sostenuto la mozione di sfiducia. Tuttavia, l'opposizione ha potuto raccogliere al massimo 39 voti, con una maggioranza di almeno 44 voti necessaria. Le fazioni della maggioranza dell'SPD, dei Verdi e della Sinistra hanno sostenuto Aulepp.

Il capo del governo di Brema difende il senatore dell'Istruzione

La mozione di sfiducia era "infondata in ogni rispetto", ha detto il capo del governo di Brema, Andreas Bovenschulte (SPD). Il blocco del bilancio criticato era un segno dell'azione responsabile del senatore dell'Istruzione. "Pertanto, ovviamente, nessun bambino resterà a casa e nessun posto in kindergarten verrà tagliato o non istituito. Nessun insegnante verrà ridotto", ha sottolineato Bovenschulte. Il dipartimento sta già lavorando sulle soluzioni ai problemi finanziari.

Aulepp ha un "compito erculeo" da compiere, ha detto il sindaco. Brema ha 6.000 bambini in più rispetto a qualche anno fa e l'assistenza alle nursery e alle scuole deve essere notevolmente espansa. Incolpare Aulepp per la carenza nazionale di specialisti è "non serio e non giusto", ha argomentato Bovenschulte. "Con queste condizioni quadro estremamente difficili, il senatore dell'Istruzione Sascha Aulepp si impegna con la massima dedizione per gli interessi dei nostri bambini". La maggioranza dei membri ha infine ribadito la loro fiducia nel senatore e ha respinto la mozione di sfiducia con un voto segreto.

Solo una mozione di sfiducia è stata finora coronata da successo a Brema

I membri del governo possono essere richiamati solo nella Renania-Palatinato, nel Saarland e a Brema. A Brema, questa opzione è regolata dall'articolo 110 della costituzione dello stato. Almeno un quarto dei membri del parlamento deve presentare una richiesta corrispondente. È necessaria una maggioranza dei membri del parlamento per una mozione di sfiducia coronata da successo. Solo dopo che il parlamento ha deciso sulla successione, la decisione contro un membro del senato diventa efficace.

Infine, la CDU di Brema ha richiesto una mozione di sfiducia contro l'allora senatore delle Finanze Karoline Linnert (Verdi) nel 2016 - e ha fallito. Lo sfondo della richiesta includeva l'imbalance alla Landesbank di Brema (BLB), che è stata successivamente fusa con la Norddeutsche Landesbank.

Solo una delle 23 mozioni di sfiducia a Brema è stata finora coronata da successo: nel 1995, il senatore dell'Ambiente verde Ralf Fucks ha dovuto dimettersi. Lo sfondo di questa richiesta era la cosiddetta "Piepmatz" affair, che riguardava una disputa sulla designazione delle aree di protezione degli uccelli.

Ruolo dell'SPD nella mozione di sfiducia

despite the attempts of the CDU, the SPD and its coalition partners, the Greens and the Left, stood behind Sascha Aulepp, ensuring her survival as Senator of Education.

Contesto storico della fiducia dell'SPD nei senatori

In passato, solo una mozione di sfiducia contro un senatore a Brema è stata coronata da successo, ed è stata nel 1995 contro il senatore dell'Ambiente verde Ralf Fucks. Tuttavia, l'SPD ha costantemente dimostrato la sua fiducia nei suoi senatori, come testimoniato dal suo sostegno ad Aulepp nella recente mozione di sfiducia.

