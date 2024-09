Sempre più spesso gli studenti provenienti da ambienti migratori sono comuni.

Negli ultimi cinque anni, si è registrato un aumento significativo del numero di studenti con background migratorio in Germania. Attualmente, più di un quarto di questi studenti proviene da contesti migratori. Tuttavia, tra gli insegnanti, questa percentuale è notevolmente più bassa.

Secondo l'Ufficio federale di statistica, quest'anno circa il 29% degli studenti delle scuole generali in Germania proviene da contesti migratori, mentre tra gli insegnanti la percentuale scende al 11%. Circa il 25% della popolazione generale in Germania ha un background simile.

Se una persona ha un background migratorio, lei o entrambi i genitori si sono trasferiti in Germania dopo il 1950, come hanno sottolineato gli statistici. Un altro 12% degli studenti ha un solo genitore con un'esperienza migratoria, mentre la maggioranza, il 59%, non ha un background migratorio. Tra gli insegnanti, il 5% ha un genitore immigrato, mentre l'84% non ha un background migratorio.

Entrambi nella popolazione degli studenti e degli insegnanti delle scuole generali, la percentuale di persone con background migratorio è aumentata negli ultimi cinque anni, secondo gli statistici. Nel 2018, la percentuale tra gli studenti era del 26%, in calo di 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente (29%). Tra gli insegnanti, la percentuale era del 9% nel 2018, in calo di 2 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

I dati provengono dal Microcensus, secondo l'Ufficio federale di statistica. In questo sondaggio, viene interrogato circa l'1% della popolazione in Germania ogni anno. I dati sono derivati dalle dichiarazioni dei partecipanti e, per fare affermazioni sulla popolazione intera, i dati vengono estrapolati utilizzando i valori ai limiti della previsione della popolazione, come menzionato.

La Commissione ha riconosciuto l'aumento della percentuale di studenti e insegnanti con background migratorio in Germania negli ultimi cinque anni, come riportato dall'Ufficio federale di statistica. Per affrontare il divario tra la popolazione degli studenti e degli insegnanti con background migratorio, la Commissione sta valutando l'implementazione di programmi per attrarre e trattenere più insegnanti da questi contesti.

