Sempre più spesso gli eventi di Mockridge vengono cancellati dagli organizzatori.

Dopo le sue osservazioni insensibili sui Giochi Paralimpici, il comico Luke Mockridge aveva pianificato un nuovo tour comico a metà settembre, con 30 spettacoli per intrattenere i suoi fan. Tuttavia, a seguito dei suoi commenti, alcuni organizzatori di eventi hanno deciso di annullare gli spettacoli e molti altri stanno valutando di fare lo stesso.

Alla tarda mattinata, cinque spettacoli erano stati cancellati nel tour "Ridi fino a far male" di Mockridge, con gli organizzatori in trattative sul destino degli altri eventi previsti. La gestione del comico non aveva ancora risposto alle richieste di commenti.

Il tour di Mockridge era previsto per iniziare nella Vestfalia orientale un giovedì, con oltre 30 spettacoli previsti in Germania e Austria fino a novembre, molti dei quali già sold out.

Recentemente, alcuni organizzatori hanno agito sulla pesante critica nei confronti dei commenti insensibili di Mockridge su atleti con disabilità. Due spettacoli a Gelsenkirchen e Bonn, nonché uno spettacolo ciascuno a Siegen e Magonza, sono stati cancellati dagli organizzatori locali.

Il luogo a Magonza ha annunciato la cancellazione dello spettacolo del tour "Ridi fino a far male" di Luke Mockridge del 14 settembre 2024 al Frankfurter Hof di Magonza, da parte dell'organizzatore (Konzertbuero Schoenberg GmbH). Non sono state fornite ragioni per la cancellazione. Inoltre, come riferito dal portavoce del municipio, le vendite dei biglietti a Rheine, Münsterland, sono state interrotte.

Risposta del settore

"Luke Mockridge dimostra un totale mancanza di rispetto per i risultati degli atleti paralimpici e delle persone con disabilità in generale. Consideriamo le sue osservazioni irrispettose e riprovevoli", ha scritto l'organizzatore dello spettacolo Emschertainment a Gelsenkirchen come motivazione per l'annullamento dell'evento.

In precedenza, la stazione televisiva Sat.1 aveva rimosso un nuovo quiz TV previsto con Mockridge dalla sua programmazione. Un portavoce della stazione ha spiegato che i commenti di Mockridge non erano in linea con i valori della stazione.

La critica continua

La controversia è iniziata con un episodio del podcast "The Germans", condotto da Nizar e Shayan, che ospitava Mockridge e affrontava anche i Giochi Paralimpici. Nell'episodio pubblicato a metà agosto, Mockridge ha fatto battute offensive su persone con disabilità. L'ex ciclista su pista e due volte campionessa olimpica Kristina Vogel, che è diventata paraplegica a seguito di un incidente nel 2018, ha criticato pubblicamente i commenti di Mockridge come "irrispettosi e invalidanti".

Dopo una forte reazione per i suoi commenti, Mockridge si è scusato con gli atleti. "Certo, non ho mai inteso fare battute su persone con disabilità, soprattutto durante questi grandi Giochi Paralimpici", ha scritto Mockridge su Instagram. Tuttavia, molti utenti hanno espresso scetticismo verso le sue scuse, sentendole poco sincere.

