Sempre più spesso gli automobilisti tedeschi stanno pensando di acquistare marchi di automobili di fabbrica cinese.

Secondo un recente sondaggio condotto dal club automobilistico tedesco ADAC, un numero significativo di tedeschi mostra interesse nell'acquistare auto cinesi. Le informazioni sono state diffuse venerdì dal gruppo Funke attraverso i suoi quotidiani.

Il 59% dei partecipanti ha espresso un interesse nell'acquistare un'auto cinese in linea di principio. Tra i giovani guidatori, il 74% dei 30-39enni e il 72% dei 18-29enni hanno mostrato interesse nell'acquistare un'auto da un produttore cinese. Al contrario, solo il 31% di coloro che hanno più di 70 anni è aperto a questa idea. Il sondaggio rivela che l'80% dei partecipanti prenderebbe in considerazione l'acquisto di un'auto cinese completamente elettrica.

Il principale motivo per cui si considera un marchio automobilistico cinese è il prezzo accessibile, menzionato dall'83% dei partecipanti. La tecnologia innovativa (55%) e il design accattivante (37%) sono stati altri fattori significativi. Il sondaggio è stato condotto da ADAC Market e Opinion Research a luglio, intervistando 1.079 residenti tedeschi di età superiore ai 18 anni.

