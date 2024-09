Sempre più rifugiati ucraini trovano lavoro in Germania

La ricerca di lavoro dei rifugiati ucraini in Germania sta avendo successo

La ricerca di lavoro dei rifugiati ucraini in Germania sta avendo sempre più successo. Nel mese di settembre, circa 8.500 cittadini ucraini sono riusciti a trovare lavoro nel mercato del lavoro principale, a iniziare un apprendistato o a lanciare la propria attività, secondo il Ministro federale del Lavoro Hubertus Heil (SPD). Questo numero è più che raddoppiato rispetto a settembre 2024, con Heil che afferma: "Questi numeri dimostrano che il programma di 'boost' del lavoro sta realmente funzionando". Dopo il completamento di un corso di integrazione e l'acquisizione delle basi della lingua tedesca, i rifugiati vengono ora inseriti nel mercato del lavoro attraverso il programma 'boost'. Al 31 luglio 2024, circa 266.000 dei quasi 700.000 ucraini in Germania erano occupati; 213.000 di loro erano soggetti a contributi previdenziali e 53.000 erano impegnati in mini-lavori. Il riconoscimento delle qualifiche professionali straniere rimane una sfida, secondo l'Agenzia federale per il lavoro.

17:20 Le forze russe prendono il controllo di due città nella regione di Donetsk

Le forze russe stanno avanzando sulla linea del fronte dell'Ucraina orientale e hanno présso il controllo di due ulteriori insediamenti nella regione industriale di Donetsk. I villaggi di Maryniwka e la città di Ukrajinsk sono stati conquistati durante la settimana, secondo il Ministero della Difesa russo. Tuttavia, il comando militare ucraino non ha confermato questo. Secondo il rapporto del quartier generale dell'esercito ucraino del venerdì mattina, Maryniwka è ancora contesa, mentre Ukrajinsk è stata segnata come sotto il controllo russo dagli osservatori militari ucraini da alcuni giorni. Entrambi i luoghi si trovano nella regione di Donetsk, confinanti con le città più grandi di Pokrovsk, Kurachove e Vuhledar. Le truppe russe hanno fatto progressi significativi in questa zona negli ultimi mesi. Le truppe difensive stanno iniziando a scarseggiare di personale e risorse.

16:43 Zelensky incontra Trump a NYC: "Obiettivo comune porre fine alla guerra"

Durante la sua visita negli Stati Uniti, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato l'ex Presidente statunitense Donald Trump per un incontro a New York. Prima dell'incontro, Zelensky ha dichiarato che "la guerra in Ucraina deve finire". Zelensky e Trump hanno tenuto colloqui nella Trump Tower di Manhattan. Trump è un critico frequente dell'aiuto miliardario degli Stati Uniti all'Ucraina e incoraggia la leadership di Kiev a trovare un accordo con la Russia. I critici affermano che la posizione di Trump equivale essentially a capitolare alla Russia e adottare la posizione del Presidente russo Vladimir Putin. L'ultimo incontro risale a circa cinque anni fa. Prima di recarsi a Washington, Zelensky ha incontrato il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la Vicepresidente Kamala Harris.

16:02 Kiev potrebbe aumentare la tassa di guerra sui cittadini

Il Ministro delle Finanze ucraino Serhiy Marchenko descrive i possibili aumenti delle tasse in discussione nel parlamento come un "passo necessario". Kiev propone di aumentare la tassa di guerra dal 1,5 al 5 per cento. Quest'anno, un simile passo dovrebbe generare circa 1,2 miliardi di euro e l'anno prossimo altri 3 miliardi di euro. "Questa decisione avrà un impatto sull'economia, ma tutte le altre alternative sono quasi esaurite", afferma Marchenko. I proventi dai nuovi bond domestici sarebbero sufficienti solo per servire i debiti esistenti. L'aiuto finanziario estero sta diventando sempre meno sicuro. Nel primo trimestre, l'Ucraina ha ricevuto solo circa il 10 per cento dell'aiuto estero necessario. Un blocco da parte dei Repubblicani del Congresso degli Stati Uniti ha ritardato la consegna. Kiev si aspetta ancora di ricevere oltre 37 miliardi di euro quest'anno e oltre 34,5 miliardi di euro l'anno prossimo dall'estero. "Ma non significa che questi pagamenti saranno stabili", avverte Marchenko.

15:24 La Norvegia sospende l'asilo automatico per i rifugiati ucraini

La Norvegia non offrirà più automaticamente l'asilo ai rifugiati ucraini. Il governo norvegese ha annunciato che ogni caso verrà valutato individualmente per gli ucraini provenienti dalla parte occidentale del paese. La parte occidentale dell'Ucraina, generalmente considerata sicura dalle autorità norvegesi, è dove la nuova politica si applica. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, le autorità norvegesi hanno offerto "protezione collettiva" ai rifugiati ucraini, concedendo loro l'asilo automatico. Da allora, la Norvegia, con una popolazione di 5,6 milioni di persone, ha accolto circa 85.000 ucraini - più di qualsiasi altro paese nordico.

14:51 L'esercito russo recluta nuovi coscritti

La prossima data di leva dell'esercito russo è fissata per il 1° ottobre, secondo l'intelligence militare britannica. Tutti i russi idonei al combattimento di età compresa tra i 18 e i 30 anni sono tenuti a prestare servizio militare per un anno. Finora, i coscritti non sono stati coinvolti nei combattimenti in Ucraina, ma sono stati dispiegati nella regione russa di Kursk, da cui le unità ucraine dovrebbero essere ritirate. Alcune famiglie russe si sono lamentate che i loro figli sono stati inviati in zone di conflitto con poco più di quattro mesi di addestramento. Secondo la legge russa, i coscritti possono essere dispiegati in una zona di combattimento solo dopo quattro mesi di addestramento e specializzazione.

14:22 Ramstein ospiterà l'incontro sull'Ucraina con Biden

L'incontro tra i paesi sostenitori dell'Ucraina durante la visita del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Germania si terrà il 12 ottobre alla base aerea statunitense di Ramstein, nella Renania-Palatinato, secondo il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit. La Germania e gli Stati Uniti pianificano di co-organizzare l'incontro del cosiddetto Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina. "In questo formato, si riuniscono più di 50 nazioni per coordinare il sostegno all'Ucraina", afferma Hebestreit. Non è chiaro se il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyyy parteciperà all'incontro di persona.

13:56 Lituania acquisirà i carri armati Leopard 2 della Germania per una nuova divisione militare La Lituania sta pianificando di acquisire carri armati Leopard 2 per una nuova unità che si sta formando all'interno del suo esercito. Un potenziale accordo potrebbe materializzarsi a novembre, dopo l'approvazione del Consiglio per la sicurezza nazionale, come indicato dal Ministro della difesa Laurynas Kasciunas. Non ha rivelato il numero di carri armati o il modello specifico, entrambi di origine tedesca. Il paese confinante della Lituania condivide i confini con l'exclave russa di Kaliningrad e l'alleato della Russia, la Bielorussia. La Lituania percepisce il conflitto in Ucraina come una minaccia diretta alla sua sicurezza nazionale, il che ha spinto il governo di Vilnius a potenziare significativamente il suo esercito, inclusa la formazione di una nuova divisione che comprenderà un battaglione di carri armati. Alla fine, una brigata corazzata tedesca sarà costantemente posizionata in Lituania.

13:20 Discord potrebbe essere completamente bandito in Russia Il quotidiano russo "Kommersant" sostiene che la piattaforma di comunicazione Discord potrebbe essere completamente bandita in Russia a breve. La notizia proviene da una fonte del settore dei videogiochi che ha informato il quotidiano sulle potenziali azioni del regolatore dei media russi. Il regolatore dei media russi sta indagando su presunte violazioni della legge domestica, ma non sono state ancora rese note accuse specifiche. Le frustrazioni degli utenti russi per i problemi di Discord sono iniziate all'inizio del mese e la piattaforma è stimata avere più di 29-40 milioni di utenti attivi in Russia, con giocatori, studenti e trader di criptovalute tra la sua base principale di utenti.

13:04 Nessuna approvazione per l'uso di armi a lungo raggio oltre i confini: "Biden avvertito dai servizi di intelligence prima della decisione" Il presidente degli Stati Uniti Biden ha promesso un ulteriore pacchetto di aiuti da un miliardo di dollari all'Ucraina. Tuttavia, gli Stati Uniti non alzeranno le restrizioni sulle armi fornite dall'Occidente per consentire colpi oltre i confini russi, come richiesto in precedenza da Selenskyj. Il politologo Thomas Jäger spiega le ragioni di questa decisione.

12:36 Cittadino statunitense arrestato in Russia per presunte "attività mercenarie" Secondo RIA Novosti, un cittadino statunitense è stato accusato di "attività mercenarie" in Russia dallo scorso venerdì. Il cittadino statunitense di 72 anni, Stefan Hubbard del Michigan, è accusato di aver prestato servizio come mercenario per l'Ucraina nel conflitto in corso, secondo il resoconto. Non è chiaro dove e quando il cittadino statunitense è stato catturato.

12:01 Kryvy Rih: attacco missilistico russo contro la stazione di polizia Stanno arrivando ulteriori segnalazioni di attacchi della Russia da diverse regioni dell'Ucraina. Un missile ha colpito una stazione di polizia a Kryvy Rih oggi, come riferito dall'amministrazione locale. Il corpo di una donna è stato trovato sotto le macerie, con almeno cinque persone ferite. Le squadre di soccorso stanno ancora cercando sopravvissuti sotto le macerie. Sono state coinvolte anche strutture residenziali. La Procura regionale di Dnipropetrovsk ha condiviso le immagini degli attacchi missilistici a Kryvy Rih e si segnalano attacchi missilistici contro la città di Dnipro, che hanno interessato una struttura industriale, con almeno otto feriti. Gli attacchi aerei russi nella regione di Kherson hanno lasciato almeno otto persone ferite, come riferito dall'amministrazione.

11:27 Il drone russo potrebbe aver brevemente violato lo spazio aereo della NATO Il Ministero della difesa romeno sostiene che un drone russo potrebbe aver brevemente violato lo spazio aereo del membro della NATO Romania durante la notte. Il drone avrebbe attraversato il territorio romeno per meno di tre minuti nella regione di frontiera, essendo stato coinvolto in un attacco contro la città ucraina di Izmail in precedenza quella mattina. La città si trova sul Danubio, con la Romania situata dall'altra parte. Secondo gli ufficiali ucraini, Izmail è stato il bersaglio di un attacco con drone all'inizio di venerdì, che ha provocato tre morti e circa una dozzina di feriti. L'aeronautica ucraina riferisce di aver distrutto 24 dei 32 droni d'attacco russi durante la notte.

10:57 Fritz: gli Stati Uniti forniscono all'Ucraina le prime bombe plananti Il presidente ucraino Zelensky presenterà il suo "piano di vittoria" e chiederà ulteriori aiuti militari durante una visita negli Stati Uniti. Biden certifica un pacchetto di armi del valore di quasi 8 miliardi di dollari per l'Ucraina, superando le precedenti consegne. Come riferisce il reporter di ntv Gordian Fritz, si tratta di un aumento significativo.

10:20 Rapporto: le agenzie di intelligence degli Stati Uniti si aspettano una rappresaglia severa se viene concessa l'approvazione per i missili a lungo raggio Le agenzie di intelligence degli Stati Uniti ritengono che fornire l'approvazione all'Ucraina per l'uso di missili a lungo raggio contro i bersagli all'interno del territorio russo comporterebbe una rappresaglia significativa, con rischi consistenti. Le possibili risposte della Russia a tale decisione includerebbero incendi, sabotaggi e attacchi coperti contro i punti di supporto militare europei, secondo una valutazione dell'intelligence non pubblicata ottenuta dal New York Times. Si segnala anche che la rappresaglia russa potrebbe avvenire in modo coperto, evitando attacchi overt. Il Times segnala anche che l'Ucraina non dispone di un numero sufficiente di missili a lungo raggio per influire significativamente sull'andamento generale del conflitto. Il giornale suggerisce che queste preoccupazioni possano contribuire all'esitazione del presidente degli Stati Uniti Biden nel prendere una decisione finale.

09:57 Munz sulla nuova minaccia di Putin: il divieto di esportazione delle materie prime "non farà molto male all'Occidente" La Russia ha minacciato gli Stati Uniti di conseguenze se approverà l'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli all'interno del territorio russo. In risposta, il presidente Putin sta apparentemente valutando l'imposizione di restrizioni all'esportazione di materie prime strategiche, tra cui l'uranio, contro l'Occidente. Il reporter di ntv Munz fornisce informazioni sulla situazione e sul potenziale impatto.

08:40 Struttura Russa Misteriosa Vicino al Ponte di Crimea Confonde la Marina Ucraina Una struttura russa misteriosa vicino al Ponte di Crimea tiene la Marina Ucraina sulle spine. Come riportato dal "The Kyiv Independent", il portavoce della Marina, Dmytro Pletenchuk, ha dichiarato in televisione ucraina che la costruzione è in corso. Il suo scopo rimane ignoto. "Potrebbe essere un'installazione difensiva, potrebbe essere un'altra passerella, ma è ancora presto per trarre conclusioni", ha detto Pletenchuk. Il portavoce della Marina dubita che i russi completeranno la struttura data le cattive condizioni climatiche. "Stanno costantemente cercando di piazzare qualcosa di nuovo nello Stretto di Kerch per costruire diverse strutture idrotecniche o barriere, ma dopo ogni tempesta finiscono sulla spiaggia."

08:08 Città del Sud dell'Ucraina Attaccata, Numerosi Feriti La città di Ismajil nel sud dell'Ucraina è stata attaccata. Tre persone hanno perso la vita in un attacco con drone russo questa mattina, secondo il governatore dell'Oblast' di Odessa, Oleh Kiper. Tutte le vittime erano di età avanzata, comprese una donna di oltre 90 anni. Inoltre, undici persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Kiper ha anche segnalato danni alle proprietà, crolli di auto e diversi incendi. Ismajil si trova vicino al confine con la Romania, con la foce settentrionale del Danubio che forma il confine.

07:40 Roth Sostiene l'Aumento dell'Aiuto Militare per l'Ucraina per Raggiungere le Trattative L'esperto di politica estera dell'SPD Michael Roth sostiene l'aumento dell'aiuto militare all'Ucraina. "In primo luogo, i grandi paesi europei devono fare molto di più militarmente per garantire che l'Ucraina rimanga un paese libero e democratico", ha detto Roth al "Tagesspiegel". "È ora di mobilitare tutte le risorse per mettere l'Ucraina nella posizione più forte possibile per eventuali trattative". Il presidente del Comitato degli Affari Esteri del Bundestag argomenta: "Chiunque voglia porre fine alla guerra il prima possibile deve fornire all'Ucraina ciò di cui ha bisogno". Potere militare e diplomazia sono due facce della stessa medaglia, spiega. "La Russia sarà pronta per le trattative solo se Putin è convinto che una vittoria sull'Ucraina è impossibile."

07:09 Baerbock Avverte Contro il Calo del Sostegno per Kyiv, Difende le Consegne di Armi La ministra degli Esteri Baerbock difende le consegne di armi occidentali all'Ucraina e avverte contro il calo del sostegno per Kyiv. "L'idea che non ci sarebbe combattimento e vittime in Ucraina se non ci fossero armi difensive è tanto semplicistica quanto falsa", ha dichiarato Baerbock giovedì durante il dibattito generale dell'ONU a New York. "Se la Russia ferma il suo attacco, la guerra è finita. Se l'Ucraina smette di difendersi, è finita con l'Ucraina". Il presidente russo Putin ha reagito a un invito a una conferenza sulla pace di giugno bombardando un ospedale per bambini. Finché Putin non è pronto a impegnarsi in trattative, interrompere l'assistenza significherebbe "che gli ospedali dell'Ucraina e i loro bambini sarebbero indifesi. Significerebbe più crimini di guerra, possibilmente anche in altri paesi", ha detto Baerbock. Baerbock ha sottolineato che la Russia "ha sempre minacciato l'inviolabilità dei confini degli stati baltici e della Polonia".

06:45 Governo Sloveno Avverte Contro Decisioni Affrettate sulle Forniture di Tecnologia all'Ucraina

Il governo sloveno avverte contro decisioni affrettate sull'impiego di armi avanzate dell'Occidente sul suolo russo, data la skepticismo tedesco. "Raramente è saggio escludere qualcosa in anticipo", dice il primo ministro Robert Golob ai margini del dibattito generale dell'ONU a New York. "È un problema controverso, ma credo che a questo stadio tutte le possibilità dovrebbero essere esplorate e quella più adatta alla situazione attuale dovrebbe essere scelta", ha dichiarato in risposta a una domanda sull'impiego di missili da crociera a lungo raggio. Finora, Germania e Stati Uniti hanno principalmente resistito su questo tema. Il cancelliere Olaf Scholz ha recentemente escluso la consegna di armi a lungo raggio a precisione all'Ucraina anche in futuro.

06:11 Baerbock Invita l'Iran a Fermare l'Aiuto alla Guerra della Russia contro l'Ucraina La ministra degli Esteri Annalena Baerbock invita l'Iran a fermare qualsiasi aiuto alla guerra della Russia contro l'Ucraina e a fermare il trasferimento di missili balistici e droni. Il ministero degli Esteri lo condivide sulla piattaforma X. Baerbock ha parlato con il suo omologo iraniano Abbas Araktschi ai margini dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

06:01 Trump Programma Incontro con Zelenskyy a New York L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump programma un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a New York venerdì. L'incontro si terrà nella Trump Tower a Manhattan, dice Trump. Zelenskyy, che ha incontrato il presidente Joe Biden giovedì, ha apparentemente prolungato il suo soggiorno negli Stati Uniti per incontrare Trump. Prima del suo viaggio negli Stati Uniti, Zelenskyy ha dichiarato di voler incontrare Trump, il presidente democratico Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris per presentare il suo "piano di vittoria" per porre fine alla guerra in Ucraina. [Leggi di più qui.]

04:25 Harris Promette il Sostegno a Zelenskyy, Avverte Contro Trump

14:08 Rapporti ucraini su attacchi a ovest di Kherson

Giovedì, le truppe russe hanno bombardato il villaggio di Tomyna Balka a ovest della città ucraina di Kherson, secondo il governatore della regione, Prokrudin. Ha segnalato un morto e un ferito su Telegram.

00:55 Regno Unito fornirà ulteriori sistemi d'artiglieria all'Ucraina

Il Regno Unito fornirà ulteriori sistemi d'artiglieria auto-propulsionati AS90 all'esercito ucraino. Sono già stati consegnati 10 di questi sistemi, con altri 6 previsti per le prossime settimane, come annunciato dal ministero della Difesa del Regno Unito.

23:33 ONU: Fondi insufficienti per aiutare gli ucraini quest'inverno

L'ONU ha riconosciuto una carenza di finanziamenti per aiutare gli ucraini quest'inverno. "I nostri livelli di finanziamento sono troppo bassi per questa stagione", ha dichiarato Karolina Lindholm Billing, rappresentante dell'ONU per i rifugiati in Ucraina (UNHCR). L'UNHCR attualmente possiede solo il 47% dei fondi necessari per aiutare i milioni di sfollati o colpiti dalla guerra in Ucraina. Lo scorso anno, a questa data, l'UNHCR era finanziato al 70%.

22:13 Biden: gli Stati Uniti aumenteranno l'aiuto all'Ucraina

Il presidente Biden ha promesso di aumentare l'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina per il resto del suo mandato. Ciò rafforzerà il potere negoziale del governo di Kyiv, ha affermato Biden prima di un incontro con il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelenskyy, a Washington. Il mandato di Biden terminerà a gennaio. Potrebbe essere sostituito dal suo vice Harris o dal candidato repubblicano Trump, che si prevede ridurrà significativamente l'impegno degli Stati Uniti in Ucraina.

21:34 Ucraina: la Russia si prepara ad aumentare gli attacchi nella regione di Zaporizhzhia

Le fonti dei servizi segreti ucraini segnalano un previsto aumento delle attività di attacco da parte delle forze russe nella regione di Zaporizhzhia. "C'è una tendenza all'intensificazione della situazione combattente nella regione di Zaporizhzhia", ha detto un portavoce delle forze stanziate nell'Ucraina meridionale in televisione nazionale. "Negli ultimi 24 ore ci sono stati 5 attacchi e ci aspettiamo che questo numero aumenti, poiché le nostre informazioni suggeriscono che il nemico sta concentrando gruppi d'attacco vicino al villaggio di Pryiutne". Inoltre, veicoli corazzati leggeri sono stati ricevuti dal lato russo, ha rivelato il portavoce. "Ciò implica che stanno pianificando operazioni offensive".

21:00 Biden a Zelenskyy: la Russia non vincerà

All'inizio del loro incontro a Washington, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rassicurato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy del continuo sostegno degli Stati Uniti. "La Russia non vincerà, vincerà l'Ucraina", ha dichiarato Biden mentre accoglieva il suo omologo ucraino nell'Oval Office della Casa Bianca: "E saremo al vostro fianco ogni passo del cammino". Leggi di più qui.

