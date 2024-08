- Sempre più persone hanno meno spese per l'assicurazione auto.

A seguito di una revisione dei rischi di incidente, circa 360.000 proprietari di auto nel Reno-Palatinato potrebbero trarre beneficio da politiche di responsabilità più indulgenti nelle loro assicurazioni auto. Secondo l'Associazione Tedesca delle Assicurazioni (GDV), ciò riguarda circa il 16% dei 2,3 milioni di guidatori dello stato, con miglioramenti significativi attesi a Magonza, Worms e Neuwied.

Al contrario, si sono notati rischi elevati a Kaiserslautern, Frankenthal e Reno-Hunsrück, portando a classi regionali più alte per circa 250.000 guidatori, che influiscono significativamente sui calcoli delle tariffe assicurative. La residenza del guidatore, non l'ufficio di registrazione, determina la classe regionale.

In tutta la Germania, Offenbach è l'area più soggetta a incidenti, seguita da Berlino. Gli incidenti sono comuni in queste città e i danni spesso superano la media, raggiungendo quasi il 40%. Di conseguenza, i veicoli a Offenbach devono essere assicurati nella più alta classe regionale 12, secondo Anja Käfer-Rohrbach, Vice CEO della GDV. Cochem-Zell, invece, ha il miglior record di danni nel Reno-Palatinato, mentre Ludwigshafen ha il peggiore.

L'assicurazione sulla responsabilità civile per i veicoli a motore è obbligatoria e copre i danni causati ad altri dal proprietario del veicolo. I danni al veicolo del proprietario richiedono una copertura assicurativa separata, parziale o completa.

Nel Reno-Palatinato, circa 270.000 titolari di polizze assicurative complete verranno spostati in una classe regionale più alta, mentre circa 330.000 verranno spostati in una classe più favorevole, più bassa. Nella assicurazione completa parziale, Birkenfeld/Nahe District detiene la più alta classe regionale (14), mentre Frankenthal ha la più bassa (1 su 16). Nella assicurazione completa, suddivisibile in nove classi regionali, Birkenfeld/Nahe, Bitburg-Prüm, Idar-Oberstein e Daun occupano la più alta classe 7, mentre la più bassa classe 1 è assegnata ad Alzey-Worms e Mainz-Bingen.

L'impatto di queste nuove classificazioni sulle tariffe assicurative è ancora da determinare, poiché dipende da vari altri fattori. Le statistiche regionali della GDV servono come raccomandazioni per le compagnie assicurative e possono essere implementate nei nuovi contratti e nei contratti esistenti a partire dall'anno assicurativo successivo.

Altre regioni del Reno-Palatinato, come Birkenfeld/Nahe District e Bitburg-Prüm, hanno anche classi regionali diverse per l'assicurazione completa, influendo sui calcoli delle tariffe assicurative per molti guidatori. Queste classificazioni possono influire significativamente sulle tariffe assicurative per altri proprietari di auto, poiché le statistiche regionali della GDV guidano le decisioni delle compagnie assicurative.

