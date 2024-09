Sempre più giovani promuovono prodotti anti-invecchiamento, in particolare creme anti-rughe.

I social media pullulano di individui che si vantano della loro pelle perfetta e spesso consigliano vari prodotti per la cura della pelle. In modo sorprendente, anche i bambini delle elementari condividono le loro routine di bellezza, dimostrando come pulire, applicare sieri e massaggiare creme anti-invecchiamento. Nel frattempo, gli adolescenti vengono visti fare acquisti di cosmetici nei negozi e lodarne i benefici. Tuttavia, gli esperti mettono in guardia contro questa tendenza cosmetica che coinvolge i bambini.

"Un nuovo punto caldo"

Secondo il professor Markenmanagement Karsten Kilian dell'Università di Wuerzburg-Schweinfurt, questa tendenza è molto diffusa negli Stati Uniti. Tuttavia, in Germania, le ragazze si appropriano di prodotti di cui non hanno bisogno e che non sono destinati a loro, afferma l'esperto. Un nuovo punto caldo è sorto nei negozi di bellezza dove i bambini chiedono prodotti per la cura della pelle invece di caramelle.

In modo simile, Kerstin Etzenbach-Effers del Centro per i Consumatori del Nord Reno-Westfalia evidenzia gli ingredienti potenzialmente pericolosi in questi prodotti, come il retinolo, gli acidi fruttati o la vitamina C. Questi sostanze possono irritare, infiammare e causare eczemi nei bambini, avverte. Poiché la pelle dei bambini ha una barriera più debole e un sistema immunitario in via di sviluppo, è più suscettibile a irritanti esterni, fattori ambientali e allergeni. Alcune creme anti-invecchiamento contengono anche filtri UV sospettati di danneggiare il sistema ormonale.

"Una spinta non necessaria"

Gli esperti consigliano che meno è meglio quando si tratta di cura della pelle per bambini e adolescenti. La pelle dei bambini non ha bisogno di cure, a meno che non abbiano una condizione della pelle, suggerisce il dermatologo di Monaco Christoph Liebich. "In pubertà, le cure anti-invecchiamento ricche possono addirittura promuovere l'acne." Christiane Bayerl, rappresentante della Società Tedesca di Dermatologia, concorda. "Le preparazioni anti-invecchiamento sono completamente inutili ma non dannose per la pelle dei bambini."

È necessario fare attenzione durante la pubertà, poiché la cura eccessiva della pelle e la rimozione impropria del trucco possono contribuire all'acne. L'esperto di Wuerzburg Kilian evidenzia anche altri rischi potenziali: "La concentrazione sull'aspetto fisico può portare a un'immagine di sé distorta, mancanza di autostima e bassa autostima. Socialmente, questa tendenza cosmetica nei bambini rafforza i ruoli di genere tradizionali, in particolare la rappresentazione stereotipata delle ragazze e delle donne."

"Il gioco di ruolo è tipico"

È comune per le ragazze sperimentare con il rossetto della madre, i tacchi alti e i vestiti o scivolare in diversi ruoli utilizzando kit di trucco e costumi per bambini. "Il trucco per bambini, i profumi per bambini o i lip balm colorati sono, quindi, considerati giocattoli come le matite o i palloncini," dice Bayerl. "Non c'è niente di male in questo."

Secondo uno studio condotto dall'Associazione Industriale per la Cura del Corpo e i Detergenti (IKW), i giovani tra i 14 e i 21 anni sono già interessati ai cosmetici oggi. Come suggerito dall'esperto dell'IKW Birgit Huber, l'interesse crescente per i cosmetici è una risposta a bisogni psicologici, come una perdita di controllo. Questo desiderio di controllo sull'aspetto give ai giovani autostima in situazioni sfidanti come la pubertà o lo stress scolastico.

"Il denaro tasca speso per i cosmetici"

Kilian è preoccupato per gli skinfluencer che promuovono i prodotti per la cura della pelle sui loro canali, lasciando i bambini e i giovani desiderosi di emulare i loro idoli. Di conseguenza, questi individui spendono una grande parte della loro paghetta per i cosmetici e dedicano più tempo alla cura della pelle e al trucco. "Questo promuove un'idea di bellezza innaturale," spiega.

Il trucco pesante, l'editing delle immagini e l'illuminazione perfetta creano l'illusione di persone senza brufoli o imperfezioni minori sui social media. Un brufolo piccolo viene ingigantito nella loro mente, mentre lottano per corrispondere alle immagini idealistiche che incontrano online. Inoltre, il dermatologo di Monaco Liebich condivide le osservazioni dalla sua pratica che i giovani spesso seguono i consigli su internet, esplorano numerosi prodotti per l'acne e si scoraggiano quando non funzionano. "I bambini si fidano della conoscenza acquisita su TikTok più che da un medico specialista," condivide Liebich. "Convincerli è quindi necessario."

"Le indicazioni di età sui cosmetici utili?"

Bayerl trova problematico il mescolarsi di creme per la cura della pelle su internet, poiché i conservanti non garantiscono la loro efficacia. "Non succede niente se li usi una volta," riconosce la direttrice della Clinica per la Dermatologia e l'Allergologia degli Ospedali Helios Dr. Horst Schmidt a Wiesbaden. Tuttavia, le creme non hanno conservanti e possono facilmente essere contaminate dai germi, creando un'opportunità per le infezioni della pelle. "Consiglio contro i 'cosmetici fai da te'. Credo che sia estremamente pericoloso per i bambini," avverte.

Le indicazioni di età sui prodotti per la cura della pelle aiuterebbero a prevenire i bambini dall'usare prodotti inappropriati? "No," dice l'attivista per i consumatori Etzenbach-Effers. "I prodotti anti-invecchiamento sono già chiaramente inappropriati per i bambini." Inoltre, l'applicazione di restrizioni di età per tali articoli rimane una sfida, come nel caso dei tinte per capelli ossidanti, che sono permessi solo dai 16 anni. "Instillare nei bambini che sono perfetti così come sono e non hanno bisogno di prodotti cosmetici per essere belli è più efficace di un'indicazione di età," conclude Etzenbach-Effers.

Non sono sicuro che le indicazioni di età sui prodotti per la cura della pelle sarebbero efficaci nel prevenire i bambini dall'usare prodotti inappropriati, poiché gli esperti suggeriscono che la pelle dei bambini non ha bisogno di cure a meno che non abbiano una condizione.

I genitori potrebbero essere incerti sull'appropriatezza di vari prodotti per la cura della pelle per i loro figli, data la tendenza crescente di giovani bambini che promuovono e usano prodotti anti-invecchiamento.

