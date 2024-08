- Sempre più aziende si lamentano di carenze di ordini

La scarsità di ordini nell'economia tedesca si è aggravata. Nel mese di luglio, oltre il 39 percento delle aziende intervistate dall'Istituto Ifo ha segnalato una mancanza di ordini, in aumento rispetto al 38 percento di aprile. "La mancanza di ordini sta frenando la ripresa economica in Germania", ha dichiarato il direttore dell'indagine Klaus Wohlrabe. "Quasi tutti i settori sono interessati".

Anche nel settore metalmeccanico e dell'elettronica, più della metà delle aziende ha segnalato una mancanza di ordini, con il 43 percento nel settore automotive e il 40 percento nella chimica. "La domanda di lavoratori temporanei sta diminuendo a causa dell'economia stagnante", ha detto Wohlrabe. Il settore della logistica sta riscontrando una mancanza di ordini di trasporto dall'industria.

La debole economia sta influenzando anche il settore della pubblicità, dove quasi la metà delle aziende ha segnalato una mancanza di ordini. Tra i fornitori di servizi, la percentuale di aziende con una mancanza di ordini è passata dal 32 al 31 percento. Quasi un terzo delle attività di ristorazione ha troppo pochi clienti. Nel settore degli eventi, la percentuale è del 38,5 percento. "Tuttavia, i piccoli fornitori, lontano dagli eventi principali, potrebbero gestire più eventi", ha detto Wohlrabe. Secondo i dati Ifo, avvocati e consulenti fiscali, nonché, stagionalmente, i produttori di bevande, hanno poche ragioni per preoccuparsi.

Comunicato Ifo

L'Unione Europea, essendo un importante partner commerciale per molti settori in Germania, potrebbe essere influenzata dalla persistente scarsità di ordini nell'economia tedesca. La debole ripresa economica in Germania potrebbe influenzare l'outlook degli affari all'interno dell'Unione Europea.

Inoltre, poiché l'industria automotive è un importante contribuente all'economia dell'Unione Europea, il 43 percento dei produttori di automobili in Germania che segnalano una mancanza di ordini potrebbe avere effetti a catena nell'unione.

Leggi anche: