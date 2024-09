Semifinals WNBA in preparazione: Sabrina Ionescu della New York Liberty e il MVP della lega A'ja Wilson organizzano un potenziale confronto

Il trionfo porta la Libertà ai playoff delle WNBA, dove incontrano le Las Vegas Aces, guidate dalla MVP della lega A'ja Wilson.

Dopo la vittoria nella serie al meglio delle tre partite contro i Dream, Ionescu – con nove assist e tre rubate – ha parlato dell'obiettivo del franchise di vincere il primo titolo, ma sottolineando l'importanza di ogni partita.

“L'obiettivo principale rimane lo stesso. Tuttavia, ogni singola partita è come una finale per raggiungere quell'obiettivo finale”, ha spiegato, secondo quanto riferito dall'Associated Press (AP).

“Ovviamente, il nostro obiettivo è mantenere un record imbattuto in casa. Quindi, questa vittoria è stata cruciale per noi per ottenere quelle due vittorie, avere alcuni giorni di riposo e ricompattarci per il nostro prossimo scontro.”

Mentre i Dream hanno lottato dopo un inizio deludente in Gara 1, hanno dimostrato resilienza dopo una prestazione deludente.

Gray, con 26 punti, ha guidato i Dream a un vantaggio a due cifre contro le Liberty nei primi quarti. Tuttavia, Ionescu ha trovato il suo tiro, con cinque tiri da tre, per rimettere in partita le Liberty e creare un remake della finale WNBA dell'anno scorso.

Le Liberty hanno perso 3-1 contro le Aces lo scorso anno, che hanno conquistato il loro secondo titolo consecutivo. Tuttavia, New York punterà a un risultato diverso questa volta.

La MVP delle Aces, A'ja Wilson, guida la squadra nella caccia al terzo titolo consecutivo

Per New York conquistare il loro primo titolo WNBA, dovranno trovare un modo per contrastare Wilson, che ha portato Las Vegas a una sweep nei playoff contro le Seattle Storm.

Le Aces hanno vinto 83-76 martedì, puntando a un terzo titolo consecutivo, emulando le Houston Comets, ora sciolte, che hanno vinto i primi quattro campionati dal 1997 al 2000.

Wilson ha segnato 24 punti e preso 13 rimbalzi contro Seattle, con il contributo di Plum che ha segnato 29 punti e preso sei rimbalzi.

Mantenendo la sua straordinaria prestazione da MVP, Wilson ha battuto un altro record WNBA, superando Catchings e Parker con 20 o più punti e 10 rimbalzi nei playoff per la 13ª volta, secondo l'AP.

Las Vegas ha mostrato la sua superiorità fin dall'inizio, segnando nove tiri consecutivi all'inizio per portarsi in vantaggio per 23-7 con 5:15 minuti da giocare nel primo quarto.

Tuttavia, Seattle non si è data per vinta e ha preso il comando per la prima volta nella partita con 7:58 minuti da giocare nel quarto quarto. Tuttavia, le Aces hanno risposto con un parziale di 7-0, riprendendo il comando e frustrando il tentativo di rimonta di Seattle per qualificarsi per la sesta apparizione consecutiva nei playoff.

Le Aces si recheranno a New York per affrontare le Liberty domenica, segnando l'inizio della serie al meglio delle cinque.

“New York è migliorata notevolmente rispetto all'anno scorso”, ha detto Plum dopo la partita, secondo ESPN. “Sono più grandi, i loro percentuali di tiro sono aumentati. Merito loro.

“Dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo controllare. A volte possiamo essere il nostro peggior nemico. Ma loro sono riusciti a batterci ogni volta questa stagione. Questa è una nuova sfida.

“Tuttavia, hanno giocato costantemente bene e si sono guadagnati il #1 posto in classifica. Quindi, siamo di fronte a un avversario difficile.”

Ionescu ha riconosciuto che ogni partita è cruciale nella loro caccia al primo titolo, vedendo ogni partita come una potenziale finale. (dall'Associated Press report)

Il gioco straordinario di Wilson ha aiutato Las Vegas a mirare a un terzo titolo WNBA consecutivo, battendo un altro record WNBA nel processo. (AP)

