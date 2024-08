- Semifinals della Lega tedesca: i concorrenti preferiti avanzano

Svenja Müller e Cinja Tillmann da Amburgo e Düsseldorf sono in piena forma, puntando al loro terzo titolo consecutivo di Campionato Tedesco di Beach Volleyball a Timmendorfer Strand. Hanno superato Karla Borger e Lea Sophie Kunst, anche loro di Amburgo e Düsseldorf, negli ottavi con punteggi di 21-14 e 21-19, assicurandosi un posto tra le prime quattro per sabato.

Analogamente, Laura Ludwig e Louisa Lippmann, campionesse olimpiche di Rio, sono passate al turno successivo. Hanno affrontato una dura sfida contro Sandra Ittlinger/Kim van de Velde ma sono uscite vittoriose in un thriller in tre set, vincendo la partita 2:1 (17:21, 23:21, 15:13).

Come previsto, Nils Ehlers e Clemens Wickler, che hanno vinto l'argento alle Olimpiadi di Parigi, hanno raggiunto anche loro i quarti di finale nel torneo maschile. Nonostante abbiano perso il secondo set, hanno controllato il decisivo terzo set contro Luis Kubo/Nico Wegner di Bocholt, alla fine prevalendo 2:1.

Svenja Müller e Cinja Tillmann sono a un passo dal conquistare il loro terzo titolo consecutivo di Campionato Tedesco di Beach Volleyball, puntando a difendere il titolo nella finale. Laura Ludwig e Louisa Lippmann, le campionesse in carica di Rio, sono anch'esse in lizza per il titolo, dopo aver raggiunto le semifinali grazie alla loro vittoria al cardiopalma in tre set.

Leggi anche: