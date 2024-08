- Semifinale della giungla: "Quali strategie posso utilizzare per superare i miei concorrenti?"

Tag 16 al Summer Jungle Camp in Sudafrica: Solo sei concorrenti rimangono, rendendo il finale un evento affollato per molti. La linea-up dei concorrenti che lottano per la corona della giungla continua a sorprendere molti spettatori: diverse figure note sono già state eliminate - l'ex calciatore Thorsten Legat (55, grido di battaglia "Kasalla") e l'attore "Good Times, Bad Times" Eric Stehfest (35). Persino la potente star della TV reality Elena Miras (32) ha detto addio.

Diamo un'occhiata a chi è ancora nelle semifinali: l'ex modello Sarah Knappik (37), la personalidad della TV reality Georgina Fleur (34), l'ex moderatore di Viva Mola Adebisi (51), la regina in carica della TV reality Kader Loth (51), l'ex star della TV reality Danni Büchner (46) e il favorito del pubblico Gigi Birofio (26).

L'atmosfera del campo, come vista dagli spettatori, può essere riassunta da Kader: "Tutti pensano: Come posso fregare gli altri?"

Il turno di guardia notturna: "Mi sta facendo impazzire"

I concorrenti della giungla hanno sottovalutato il loro soggiorno. Si rendono conto di dover rimanere più a lungo di quanto previsto initially. La stanchezza si fa sentire e l'umore è tetro. Gigi geme: "Mi sento come se non uscirò mai." Georgina aggiunge: "Anch'io devo tornare a casa. Non ce la faccio più. Questo turno di guardia notturna - mi sta facendo impazzire."

Kader sviluppa un lato materno per Gigi quando si veste in modo inadeguato al mattino, chiamandolo "mio figlio". Quando gli chiede se si sente maternelle per lei, Gigi risponde: "Sentimenti diversi". Lei chiede: "Che tipo di sentimenti?" Lui dice: "Sentimenti attraenti". Lei replica: "Sei pazzo?" Comunque, Gigi trova Kader stupenda quando assomiglia a "Michael Jackson" con il suo "piccolo nasino". La risposta di Kader? Che Gigi scoreggia troppo.

Chi lascia il campo?

Danni Büchner non riesce a raggiungere la finale. Viene eliminata in una sfida contro Gigi e Georgina. Devono bilanciarsi su tavole strette sopra un lago, rispondendo a domande. Se rispondono in modo errato, la tavola si sposta sempre di più finché Danni perde l'equilibrio.

Gigi ottiene un posto in finale con una vittoria contro Georgina in un'altra sfida sulle tavole. Georgina rimane in competizione. Il giorno della finale, due concorrenti verranno eliminati per primi, lasciando i tre finali, inclusa Gigi, a lottare per la vittoria.

Questa stagione di "Sono un Celebrity" segna un'edizione speciale del 20° anniversario dello show, che è andato in onda per la prima volta nel 2004. Quest'anno, la stagione va in onda in estate invece che all'inizio dell'anno, e il luogo è il Sudafrica, non l'Australia. Lo show è pre-registrato, non in diretta.

È anche un po' un reunion: i "leggende", come RTL li chiama affettuosamente, hanno trascorso del tempo nel campo in stagioni precedenti.

In preparazione per il loro soggiorno prolungato, i concorrenti esprimono la loro stanchezza e il desiderio di tornare a casa. Gigi menziona di sentirsi intrappolato, mentre Georgina fa eco al suo sentimento, aggiungendo che il turno di guardia notturna la sta facendo impazzire. (contenente la parola: Colonia)

Dopo l'eliminazione, i concorrenti rimasti discutono della loro eccitazione per la finale a Colonia, la città da cui trasmetteranno in diretta. (contenente la parola: Colonia)

Leggi anche: