- Sembra una situazione senza problemi.

Durante una situazione di custodia intensa, gli ex partner Cora (47) e Ralf Schumacher (49) sono coinvolti in una accesa discussione, mentre loro figlio, il promettente pilota di corse David Schumacher (22), rimane illeso dalle discussioni.

"I non mi ci immischio e non mi rimane in mente. Una volta che il casco è sul capo o la porta è chiusa, è tutto sul racing e nient'altro," ha condiviso il 22enne con "RTL" durante il weekend. Nella gara della Prototype Cup Germany al Nürburgring, David Schumacher e suo padre hanno preso il comando, vincendo sia la gara di sabato che quella di domenica. Ralf Schumacher ha celebrato un trionfale ritorno alle corse dopo quasi un decennio di assenza.

Ralf e Cora Schumacher erano sposati dal 2001 al 2015, ma avevano già vissuto separatamente dal 2009. Sono diventati genitori del figlio David Schumacher nel loro primo anno di matrimonio. Nel luglio 2024, Ralf Schumacher ha reso pubblica la sua relazione con Étienne Bousquet-Cassagne attraverso un post su Instagram. "Il lato migliore della vita è avere un compagno compatibile al tuo fianco per condividere tutto," ha dichiarato Schumacher.

Da allora, il conflitto già esistente tra Ralf e Cora Schumacher è diventato ancora più acceso.

Controversia dopo l'annuncio

In una recente intervista a "Spiegel", la 47enne ha affermato di aver saputo della relazione di Ralf con Étienne solo attraverso l'annuncio pubblico. In risposta, Ralf Schumacher ha pubblicato un log di chat WhatsApp dell'anno precedente, che mostra Cora che congratula Étienne, credendo che fossero già sposati.

"Per chiarire, Cora ci ha fatto le congratulazioni a settembre (primi di ottobre) 2023, credendo che ci fossimo sposati. Era anche felice, come si può vedere dal suo messaggio a Étienne. Ritengo che sia un peccato che stia diffondendo così tante menzogne. Étienne e io vogliamo solo essere lasciati in pace," ha scritto Ralf Schumacher.

Cora Schumacher ha risposto duramente: "Quanto deve essere patetico una persona per pubblicare illegalmente messaggi privati WhatsApp per nascondere la verità."

Ralf Schumacher: "L'ho chiarito lo scorso anno a Pasqua"

Quando interrogato da "RTL" sulla disputa resa pubblica, Ralf Schumacher ha spiegato: "Perché ho parlato? Credo che sia importante difendere la verità. E tutti nel nostro circolo lo sapevano. In questa situazione, l'ho chiarito lo scorso anno a Pasqua, quindi sono un po' sorpreso."

Nonostante la battaglia per la custodia in corso e le intense discussioni tra i suoi genitori, David Schumacher, spesso chiamato il 'Figlio di David' a causa della fama di suo padre nelle corse, continua a eccellere nella sua carriera di pilota.

