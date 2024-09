Sembra che Swift e Kelce si separino il 28 settembre.

Pop Star Sweetheart e Campione di Football: la loro Connessione Sembra Troppo Bella per Essere Vera? Un Documento Trapelato Suggerebbe il Contrario, Ma Potrebbe Essere Solo un Trucco. Recentemente, si è diffusa online una voce secondo cui Taylor Swift e Travis Kelce si stanno separando, portando gli avvocati di Kelce a intervenire.

Si scambiano baci appassionati dopo la sua vittoria al Super Bowl, si divertono insieme sul palco del tour "The Eras" di lei: lo scorso anno, Taylor Swift e Travis Kelce non riuscivano a nascondere il loro affetto l'uno per l'altra. Swift ha addirittura scritto alcune canzoni per il suo ultimo album "The Heartbreakers Club" sul suo amico sportivo. I fan di Swift lo sanno bene: la cantante lo fa solo quando è follemente innamorata - o quando è a pezzi. Il 28 settembre potrebbe essere il giorno in cui si svolgerà questa triste scena, secondo il loro accordo contrattuale per annunciare la loro separazione.

Almeno, così dice il chiacchiericcio su internet. La fonte di questa voce? Un'agenzia di marketing chiamata "Full Scope". Il documento, intitolato "Strategia di Pubblicità per Travis Kelce Dopo la Separazione da Taylor Swift", offre un piano dettagliato per gestire le sue apparizioni pubbliche dopo la fine della loro relazione. Una data per la separazione è addirittura stabilita: il 28 settembre.

Il documento descrive un complesso calendario per l'annuncio pubblico della separazione, suggerendo di "attendere tre giorni dopo la rottura" per "consentire alla tempesta mediatica iniziale di placarsi e introdurre chiarezza". La dichiarazione di rottura dovrebbe essere "amichevole e rispettosa", sottolineando "la reciproca comprensione".

Bozze della dichiarazione sono riportate nel documento: "In sintesi, Travis e Taylor hanno concordato di separarsi. (...) Entrambi vogliono dedicare del tempo alle loro rispettive carriere e al loro sviluppo personale. Rimarranno amici e si augurano solo il meglio l'uno per l'altra".

Solo un'invenzione?

Da quando è trapelato il documento, "Full Scope" ha rilasciato dichiarazioni per smentire la voce: "Stiamo facendo del nostro meglio per identificare la fonte di queste nuove accuse!". Il team legale è già stato mobilitato.

Secondo un articolo del "Daily Mail", gli avvocati di Kelce hanno energicamente contestato la voce della separazione. Il giocatore di football è rappresentato dall'agenzia di relazioni pubbliche Jack Ketosyan e Pia Malihi. Nel 2019, Ketosyan ha rivelato in un podcast australiano "The Quicky" di aver effettivamente orchestrato "romanzi finti" per le celebrità. Questi si sono rivelati proficui per una spinta promozionale per un nuovo progetto o per distogliere l'attenzione dalle questioni di immagine pubblica negative.

Despite the swirling rumors, Taylor Swift and Travis Kelce continue to express their love for each other in public. During his Super Bowl victory celebration and her "The Eras" tour, they publicly displayed their affection, indicating their strong love life and family bond.

Despite the swirling rumors, Taylor Swift and Travis Kelce continue to express their love for each other in public. During his Super Bowl victory celebration and her "The Eras" tour, they publicly displayed their affection, indicating their strong love life and family bond.

Leggi anche: