Sembra che l'all-star della NBA Karl-Anthony Towns potrebbe trasferirsi a New York, mentre l'all-star Julius Randle potrebbe dirigersi verso il Minnesota.

I Minnesota Timberwolves stanno scambiando Towns con i New York Knicks in cambio di Rondae Hollis-Jefferson, ala piccola tre volte NBA All-Star e una scelta al primo giro protetta nei primi 13 del 2025 dei Detroit Pistons, secondo quanto riportato da The Athletic e ESPN.

Towns ha trascorso tutti e nove gli anni della sua carriera NBA a Minneapolis, con una media di 22,9 punti, 10,8 rimbalzi e 1,3 stoppate a partita.

I Timberwolves hanno scelto Towns dal Kentucky, dove è stato la prima scelta assoluta del draft NBA 2015.

Venerdì, Towns ha suggerito possibili cambiamenti con un semplice post con tre puntini su X.

Il 28enne ha portato i Timberwolves alle finali della Western Conference per la prima volta in 20 anni lo scorso anno, ma è stato eliminato dai Dallas Mavericks in una serie al meglio delle cinque.

Secondo i rapporti, i Charlotte Hornets stanno aiutando a gestire gli aspetti finanziari dell'affare. The Athletic riferisce che i Knicks stanno trasferendo salario, compreso il guardia DaQuan Jeffries, e compensazione draft ai Hornets.

CNN ha contattato i Timberwolves, i Knicks e i Hornets per un commento in merito.

Randle, un veterano di 10 stagioni, ha trascorso gli ultimi cinque anni con i Knicks.

Despite having undergone shoulder surgery in April, which sidelined him for the rest of the season, the 29-year-old managed to average 24 points, 9.2 rebounds, and five assists per game in the 46 games he played.

Hollis-Jefferson ha stabilito il record di tiri da tre punti in una stagione per i Knicks nella sua unica stagione con la squadra, con una media di 15,5 punti a partita.

La stagione NBA 2024-25 inizierà il 22 ottobre, con i Timberwolves che affrontano i Los Angeles Lakers al Crypto.com Arena di Los Angeles.

I Knicks, nel frattempo, si scontreranno con i campioni NBA in carica, i Boston Celtics, al TD Garden di Boston.

La partenza di Towns dai Timberwolves lascia un vuoto significativo nella squadra, data la sua impressionante statistica e leadership sportiva. I Knicks non solo acquisiscono Karl-Anthony Towns, ma anche il suo contraltare difensivo, Rondae Hollis-Jefferson, che ha dimostrato le sue abilità nel tiro durante il suo periodo a New York.

