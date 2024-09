Sembra che la Russia stia presumibilmente gonfiando il numero delle sue navi da guerra navali.

12:28 Aumento dello Spionaggio Russo contro la Bundeswehr e l'Aiuto all'Ucraina

I servizi di intelligence tedeschi hanno segnalato un aumento dello spionaggio russo sulle operazioni della Bundeswehr e sull'aiuto all'Ucraina. Questo cambio di focus dalle interessi strategici a quelli tattici indica che la Russia sta ora monitorando da vicino i dettagli relativi all'aiuto militare all'Ucraina, compresi i percorsi di trasporto delle armi e dei munizioni, le procedure di dispiegamento e le tattiche dei sistemi d'arma occidentali in Ucraina. Inoltre, le capacità della Bundeswehr stessa per la difesa territoriale e dell'alleanza sono sotto la lente d'ingrandimento dei servizi di intelligence russi.

11:52 Munz: Aumento della Minaccia di "Armi Atomiche su Berlino" – Non un Caso

La Gran Bretagna e gli Stati Uniti stanno valutando di permettere all'Ucraina di utilizzare armi contro il territorio russo. Finora, il Cremlino è riuscito a scoraggiare questa decisione attraverso minacce. Di conseguenza, la proposta di un esperto di armi atomiche di prendere di mira Berlino non è una sorpresa, afferma il corrispondente di ntv Rainer Munz.

11:15 Rapporto: Ritardo nella Decisione sui Missili a Lungo Raggio in Ucraina

La possibilità del dispiegamento di missili a lungo raggio occidentali in territorio russo potrebbe essere rimandata più del previsto. Una risoluzione prima dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 24 settembre, dove si riuniranno circa 150 capi di stato e di governo, è improbabile, secondo il medium statunitense Bloomberg. Il Segretario degli Esteri britannico Lammy ha menzionato che la riunione dell'ONU sarebbe stata la prossima occasione per discutere l'utilizzo di missili a lungo raggio. Il Presidente ucraino Selenskyj intende ribadire la sua richiesta di tali missili durante la riunione. Mercoledì, Lammy e il Segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken hanno fatto visita a Kyiv per discutere le intenzioni di Selenskyj per attaccare il territorio russo. Blinken intende discutere questa questione con il Presidente Biden venerdì. Il Primo Ministro britannico Starmer incontrerà anche Biden venerdì.

10:31 Blinken Arriva in Polonia al Ritorno da Kyiv

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken sta visitando la Polonia, un forte alleato dell'Ucraina, dopo il suo viaggio a Kyiv. Durante la sua visita, intende tenere discussioni con il Primo Ministro Tusk e il Presidente Duda. L'obiettivo di Blinken è discutere ulteriori forme di cooperazione con la Polonia, che funge da principale hub logistico per il sostegno militare occidentale all'Ucraina. Dal momento che l'invasione russa dell'Ucraina, la Polonia ha notevolmente aumentato la sua spesa militare e ha ordinato 96 elicotteri da combattimento Apache dalla difesa statunitense Boeing per un costo di 10 miliardi di dollari.

09:59 Forze Ucraine Segnalano 5 Missili e 64 Droni dalla Russia durante la Notte

L'aeronautica ucraina sostiene che l'esercito russo ha attaccato l'Ucraina durante la notte con 5 missili e 64 droni da combattimento iraniani. Circa 44 droni sono stati abbattuti. L'autenticità dei resoconti militari non può essere completamente verificata. La difesa aerea è stata anche attiva nelle vicinanze di Kyiv per intercettare i droni in arrivo.

09:11 Esperto Russo Sconsiglia Postura Nucleare più Forte

L'esperto di politica estera russa Sergei Karaganov suggerisce che la Russia dovrebbe affermare la sua disponibilità ad utilizzare armi nucleari. Il principale obiettivo della politica nucleare della Russia dovrebbe essere di comunicare a tutti gli attuali e futuri avversari che la Russia è preparata ad utilizzare armi nucleari, ha affermato al quotidiano russo Kommersant. Karaganov sostiene che la Russia potrebbe condurre un attacco nucleare limitato su un paese della NATO senza scatenare una guerra nucleare totale.

08:46 Ucraina Spera nell'Approvo degli Stati Uniti per l'Uso di Missili a Lungo Raggio Occidentali

Segnali incoraggianti sono emersi in Ucraina che suggeriscono che potrebbe presto essere autorizzata a lanciare attacchi più profondi nel territorio russo utilizzando armi occidentali. Durante la sua visita a Kyiv, il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha sottolineato il suo impegno a fornire all'Ucraina i mezzi necessari per difendersi. Nel Regno Unito, sembrano emergere indizi di approvazione per questa azione.

08:04 Intelligence Ucraina Rapporta l'Abbattimento di un Aereo da Combattimento Russo

Dopo le voci circolate ieri sulla scomparsa di un aereo da combattimento russo Su-30SM dai radar, l'intelligence militare ucraina ora sostiene che i soldati ucraini hanno abbattuto un tale aereo durante un'operazione nel Mar Nero. Lo riferisce il Kyiv Independent. L'aereo multimilionario, ritenuto stazionato sulla penisola della Crimea, sarebbe stato distrutto da un sistema portatile di difesa aerea.

07:26 Ucraini in Germania Conservano lo Status di Protezione Durante le Visite a Casa

Il Bundestag tedesco debatterà per la prima volta oggi il pacchetto di sicurezza del governo federale, che include disposizioni per il ritiro dello status di rifugiato per coloro che fanno ritorno nel loro paese d'origine. Tuttavia, si applicano determinate condizioni, come le esenzioni per i rifugiati dall'Ucraina.

06:04 Commentatori Russi Accusano Sabotaggio contro Trump nel Debate TV

04:50 Attacco Pesante su Konotop: Danni Gravi alle Infrastrutture

04:50 Attacco Pesante su Konotop: Danni Gravi alle InfrastruttureUn attacco russo sulla città di Konotop nella regione di Sumy ha lasciato diversi civili feriti. Secondo il sindaco Artem Semenikhin, la fornitura d'acqua della città è stata momentaneamente interrotta. Ci sono danni significativi alle infrastrutture energetiche e non è chiaro quando le case private riprenderanno l'energia. Dopo l'attacco nel centro della città, ci sono stati diversi incendi e scuole e edifici residenziali sono stati danneggiati. Due persone sono state ricoverate in ospedale, una in condizioni critiche.

03:29 Ulteriore Aiuto Militare dalla Lettonia all'UcrainaLa premier lettone Evika Silina ha annunciato un pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina durante la sua visita a Kyiv. Questo include veicoli corazzati per il trasporto di personale, come annunciato dal premier ucraino Denys Shmyhal dopo l'incontro con Silina. Entrambi i paesi stanno discutendo l'espansione della collaborazione nell'industria della difesa, secondo Shmyhal.

01:32 Regno Unito Avverte Imprenditore Iraniano per Presunti Invii di Razzi a RussiaIn risposta ai presunti invii di razzi iraniani a Russia, il Regno Unito ha convocato un imprenditore iraniano, come dichiarato dal Ministero degli Esteri a Londra. Il governo britannico ha chiarito che qualsiasi trasferimento di razzi balistici a Russia sarebbe considerato un pericoloso escalation e avrebbe comportato una risposta decisa. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno annunciato sanzioni aggiuntive contro Teheran a causa dei presunti invii di razzi, in particolare la sospensione degli accordi bilaterali di trasporto aereo. L'Unione Europea ha citato "prove credibili" lunedì per la consegna di razzi iraniani a Russia.

00:14 Rapporti di Soldati Senza Esperienza CombattenteDeployati dal Russia al Fronte di KharkivLe truppe russe senza esperienza di combattimento vengonodeployate al fronte di Kharkiv, secondo i rapporti dell'esercito ucraino. Vitalii Sarantsev, portavoce del gruppo operativo tattico delle forze armate a Kharkiv, ha menzionato che le unità coinvolte negli attacchi a Vovchansk sono poco addestrate. Si ritiene che i rinforzi recentemente arrivati siano una riserva di mobilitazione assemblata dalla Russia. Le origini esatte di queste truppe sono ancora sconosciute, se siano ex prigionieri o soldati da altri paesi, come l'Asia centrale, l'Africa o il Medio Oriente.

22:39 Deployamento di Patrulle di Lingua Russa dal Sindaco in Ucraina OccidentaleIl sindaco della città ucraina occidentale di Ivano-Frankivsk ha annunciato il deployamento di pattuglie per monitorare l'uso crescente del russo. "Questo è un'iniziativa civile e chiunque può diventare un ispettore linguistico", ha dichiarato il sindaco Ruslan Martsinkiv al canale televisivo NTA. Molti rifugiati interni dall'Ucraina orientale, la cui lingua madre è il russo, si sono stabiliti nella zona. Martsinkiv si aspetta almeno 100 di questi controllori linguistici, con circa 50 volontari già registrati. Ha anche fornito un numero di telefono per i cittadini per segnalare i casi di uso del russo negli spazi pubblici. A causa del conflitto, milioni di persone, in particolare quelle dalle regioni di lingua russa nell'est e nel sud, sono fuggite verso l'ovest dell'Ucraina relativamente sicuro.

21:42 Erdogan Richiede il Ritorno della Crimea dalla RussiaIl presidente turco Recep Tayyip Erdogan chiede il ritorno della penisola di Crimea, annessa dalla Russia, all'Ucraina. "Il nostro sostegno all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina rimane invariato. Il ritorno della Crimea all'Ucraina è una richiesta del diritto internazionale", afferma il leader turco in un messaggio video in occasione della summit della Crimea Platform. La Crimea Platform, fondata nel 2021, mira a sensibilizzare la comunità internazionale sulla situazione riguardante la penisola annessa.

21:05 Kyiv Presentera la Strategia Militare agli USAIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky considera il sostegno degli Stati Uniti cruciale per respingere l'invasione russa. "Il piano per la vittoria... dipende principalmente dal sostegno degli Stati Uniti e degli altri partner", dice Zelensky durante una conferenza stampa a Kyiv. Il piano, che verrà presentato prima della seconda conferenza sulla pace ucraina prevista, mira a "rafforzare significativamente l'Ucraina" e a "costringere la Russia a porre fine alla guerra". Secondo Bloomberg, gli Stati Uniti esigono una strategia chiara da Zelensky per gli attacchi contro la Russia prima di sollevare le restrizioni sull'uso delle armi occidentali. Il segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken e il ministro degli Esteri britannico Lammy erano apparentemente a Kyiv per discutere un piano a lungo termine per il prossimo anno per comprendere meglio gli obiettivi dell'Ucraina.

20:37 Blinken Conferma le Intenzioni di Biden sull'Uso delle Armi in RussiaIl segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno lavorando attivamente per soddisfare le esigenze militari dell'Ucraina, comprese le armi occidentali a lungo raggio per gli attacchi contro i bersagli in Russia. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Keir Starmer discuteranno di queste richieste venerdì, secondo Blinken, durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo britannico David Lammy e il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a Kyiv. "Stiamo lavorando urgentemente per garantire che l'Ucraina abbia la capacità di difendersi efficacemente", ha detto Blinken, concludendo: "Vogliamo che l'Ucraina vinca".

Il presidente del Consiglio potrebbe dover affrontare le preoccupazioni sollevate dai servizi di intelligence tedeschi riguardo alle attività di spionaggio della Russia aumentate sulle operazioni della Bundeswehr e l'aiuto all'Ucraina. Il rapporto suggerisce che la Russia sta monitorando da vicino i dettagli relativi all'aiuto militare all'Ucraina, il che potrebbe rappresentare una minaccia per gli interessi occidentali.

In relazione alle speculazioni sul possibile sottorapporto della Russia sulla sua flotta di navi da guerra, il presidente del Consiglio potrebbe anche essere interessato al rapporto dell'agenzia di notizie russe indipendenti "Agentstvo", che fa luce sui dati inaccurati delle fonti popolari come il Global Naval Powers Ranking 2024 e RussiaShips.info.

