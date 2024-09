Sembra che la fabbrica di troll russi abbia presumibilmente orchestrato un incidente in scena che coinvolgeva Harris.

Da qualche tempo, un video sta circolando sui social media che implica Kamala Harris in un incidente di investimento con fuga. Secondo questo video, emerso nel 2011, la candidata democratica avrebbe ferito una ragazza, lasciandola su una sedia a rotelle da allora. Secondo i resoconti, il gigante tecnologico Microsoft ha scoperto i responsabili di questa campagna di disinformazione contro Harris.

Microsoft avrebbe rintracciato la campagna a un gruppo di disinformazione russo chiamato Storm-1516. Questa organizzazione, che si crede abbia legami con il Cremlino, è nota per diffondere informazioni fuorvianti e manipolare i contenuti su internet.

L'emergere di questa campagna di disinformazione è un segno che la Russia sta intensificando i suoi sforzi per interferire nella politica degli Stati Uniti prima delle prossime elezioni presidenziali e congressuali di novembre. Al momento della pubblicazione, l'ambasciata russa a Washington non aveva risposto a una richiesta di commento.

Storm-1516 e le sue tattiche

Dopo che il presidente Biden ha annunciato che non si sarebbe candidato per un secondo mandato, le operazioni di influenza russa hanno incontrato difficoltà nel ricalibrare le loro strategie anti-democratiche, secondo quanto dichiarato da Microsoft in un post sul blog. Tuttavia, verso la fine di agosto, Storm-1516 ha iniziato a generare contenuti che collegano Kamala Harris e il suo compagno di corsa, Tim Walz, a teorie del complotto inventate di sana pianta per screditarli.

Gli esperti affermano che Storm-1516 è noto per creare video con attori che si spacciano per whistleblower o giornalisti che diffondono informazioni scandalose fuorvianti. In questo caso, il gruppo avrebbe pagato un attore per interpretare la vittima presunta dell'investimento, sostenendo falsamente di essere paralizzata da allora. Inoltre, è stato creato un sito web falso per una non esistente emittente televisiva chiamata "KBSF-TV". La storia inventata è stata diffusa attraverso questo sito e circolata sui social media come X, totalizzando oltre 2,7 milioni di visualizzazioni in totale.

Di recente, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha intentato una causa contro due dipendenti della broadcaster di stato russa RT per presunti collegamenti di riciclaggio di denaro con tentativi di influenza elettorale in sette stati. Inoltre, Meta, la società madre di Facebook, WhatsApp, Instagram e Threads, ha bandito RT e altri media di stato russo dai suoi network online a livello globale per presunti atti di interferenza straniera attraverso la diffusione di notizie false.

In luce di ciò, è importante essere vigili contro le notizie false e verificare le informazioni, soprattutto durante le campagne politiche.

