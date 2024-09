Sembra che la Commerzbank stia attraversando una trasformazione italiana.

Unicredit, grande banca italiana, fa un ingresso significativo nella scena finanziaria di Francoforte, scatenando voci su una possibile acquisizione della borsa locale. I rappresentanti dei dipendenti esprimono la loro opposizione.

L'ingresso di Unicredit in Commerzbank ha scatenato voci di takeover all'interno della banca con sede a Francoforte. Gli italiani hanno colto l'opportunità quando il governo ha dichiarato la vendita delle azioni, acquistando successivamente un numero maggiore di azioni sul mercato, come annunciato da Unicredit a Milano. In totale, gli italiani ora detengono circa il 9% delle azioni di Commerzbank.

Il governo mira a smantellare Commerzbank, che ha salvato dal fallimento con miliardi di fondi dei contribuenti durante la crisi finanziaria del 2008. La banca non ha rivelato le intenzioni di aumentare ulteriormente la sua quota, optando invece per l'approvazione del supervisore per aumentarla oltre il 9,9%. Il prezzo delle azioni di Commerzbank ha registrato un aumento di oltre il 15%. Secondo Sabrina Marggraf, corrispondente del mercato azionario di ntv, "gli analisti credono che si adatterebbero bene".

Unicredit è entrata nel settore bancario tedesco quasi vent'anni fa. Nel 2005, ha acquisito la tedesca Hypovereinsbank (HVB) per circa 15 miliardi di euro, stabilendo così una forte presenza nel mercato bancario al dettaglio della Germania.

Le speculazioni su un takeover italiano e una fusione di Commerzbank con la loro filiale Hypovereinsbank sono circolate negli anni. Con la sede principale in Germania e quella societaria in Italia, la banca fusionata sarebbe con sede in Germania.

Gli italiani detengono quattro volte il peso di mercato

Unicredit ha acquisito quasi la metà delle sue azioni Commerzbank dal governo tedesco. Il governo ha venduto quasi il 4,5% agli italiani come parte dell'uscita parziale annunciata la scorsa settimana. Gli italiani erano disposti a pagare significativamente di più del valore di mercato delle azioni martedì sera. Tutte le azioni offerte dal governo sono state assegnate a Unicredit "a causa di un'offerta significativamente più alta di tutte le altre offerte", come ha riferito l'agenzia federale delle finanze di Francoforte responsabile.

Il prezzo di assegnazione di 13,20 euro per azione era di 60 centesimi, ovvero quasi il 5%, superiore al prezzo di chiusura di martedì. Di solito ci sono sconti nelle grandi piazzamenti. Il governo ha incassato leggermente più di 700 milioni di euro dalla vendita di circa 53 milioni di azioni. Pertanto, la quota dello stato è scesa al 12%, mantenendo per il momento il titolo di maggiore azionista. Tuttavia, Unicredit ora detiene la seconda quota più grande con il 9%.

Unicredit e Commerzbank hanno subito durante la crisi finanziaria ed economica del 2008/2009 e la crisi del debito dell'UE all'inizio dell'ultimo decennio. Le azioni di entrambe le banche sono precipitate di oltre il 90%. Da allora, la loro situazione è migliorata notevolmente, in parte grazie ai tassi di interesse più elevati. Il risveglio di Unicredit è stato più sostanziale.

