Sembra che la campagna presidenziale di Robert F. Kennedy Jr. stia per finire.

Secondo fonti, il candidato indipendente alla presidenza e membro della famiglia Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., è in procinto di ritirarsi dalla corsa e potrebbe appoggiare Donald Trump. Questo gesto potrebbe influire sui voti in stati cruciali come Michigan e Wisconsin.

Kennedy Jr., 70 anni, dovrebbe annunciare la sua decisione venerdì a Phoenix, Arizona, dove Trump ha un evento programmato. La compagna di corsa di Kennedy, Nicole Shanahan, aveva suggerito in precedenza una fusione con l'ex presidente Trump, che sta cercando di riconquistare la Casa Bianca come candidato repubblicano. Fonti vicine alla situazione hanno riferito a ABC News che Kennedy sta valutando l'idea di ritirarsi e appoggiare Trump, anche se non ha ancora preso una decisione definitiva.

In una recente intervista, Shanahan ha lasciato intendere che la squadra di Kennedy deve scegliere tra continuare la corsa, rischiando una vittoria democratica con Kamala Harris, o appoggiare Trump immediately. Non è chiaro fino a che punto la dichiarazione di Shanahan sia stata coordinata con Kennedy, ma è arrivata poco dopo che Trump lo ha elogiato e gli ha offerto un posto nel suo gabinetto.

Nonostante il suo successo come candidato indipendente, le possibilità di Kennedy di conquistare la Casa Bianca sono considerate scarse. È presente solo in 19 stati su 50 e i suoi numeri nei sondaggi sono crollati al 5% nelle ultime settimane a causa della perdita di diversi finanziatori e problemi finanziari.

Tuttavia, sia i democratici che i repubblicani tengono d'occhio Kennedy. Ha guadagnato un numero considerevole di potenziali elettori in stati come Michigan e Wisconsin. L'appoggio di Kennedy a Trump potrebbe essere cruciale in questi stati. I dati mostrano che Trump ha perso più potenziali elettori a favore di Kennedy rispetto a Biden.

Come attivista e avvocato, Kennedy si è fatto notare per la sua difesa delle cause ambientali come l'acqua pulita. Negli ultimi anni, ha guadagnato popolarità come sostenitore della teoria del complotto anti-vax. Nonostante la sua lunga affiliazione con il Partito Democratico, Kennedy ha annunciato la sua candidatura indipendente lo scorso ottobre. È stato criticato da molti democratici e membri della sua famiglia per diffondere teorie del complotto e associarsi a politici di estrema destra.

Dopo un eventuale endorsement di Trump da parte di Kennedy, gli Stati Uniti potrebbero assistere a un cambiamento nei voti in stati cruciali come Michigan e Wisconsin. Data l'influenza di Kennedy in questi stati, il suo appoggio a Trump potrebbe essere determinante in queste aree chiave.

