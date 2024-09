Sembra che il presidente Trump non richieda l'approvazione del Congresso per attuare la sua politica commerciale più controversa.

Presidents detengono un'autorità estesa nell'imporre dazi su alleati e avversari, come dimostrato dall'ex Presidente Donald Trump durante l'avvio della sua guerra commerciale nel 2018. Recenti preoccupazioni sono emerse a causa dell'ultima promessa di Trump di utilizzare segretamente la sua arma economica preferita contro i paesi che si allontanano dal dollaro statunitense.

Durante un comizio in un stato conteso la scorsa settimana, Trump ha affermato che imporrebbe consistenti dazi sui paesi stranieri che abbandonano il dollaro.

"Molti paesi stanno abbandonando il dollaro. Non lo abbandoneranno con me", ha dichiarato Trump. "Dirò: 'Abbandonate il dollaro e non farete affari con gli Stati Uniti, poiché imporremo un dazio del 100% sui vostri beni'."

Il dollaro statunitense è attualmente la valuta di riserva a livello globale, fungendo così da potente strumento per il commercio e l'economia globale. Tuttavia, l'affermazione di Trump sembra essere una reazione alla Cina, alla Russia e ad altri paesi che hanno apertamente discusso di cercare un'alternativa al dollaro.

Assumere una posizione ferma per proteggere il potentissimo dollaro potrebbe sembrare allettante durante le campagne elettorali, ma gli analisti avvertono che imporre dazi così elevati potrebbe ritorcersi contro i cittadini americani.

"Lo descriverei come un atteggiamento da duro e inconsistente", ha detto Maury Obstfeld, senior fellow del Peterson Institute for International Economics, in una conversazione telefonica con CNN.

Obstfeld, ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale (FMI), ha sottolineato che anche se alcuni paesi hanno abbandonato il dollaro statunitense, il "biglietto verde" rimane la valuta principale a livello mondiale.

Proclamazioni di dazi assurde

Anche se non è chiaro in che circostanze Trump imporrebbe dazi del 100%, Obstfeld ha evidenziato che dazi così elevati finirebbero per aumentare i prezzi per i consumatori, soprattutto se applicati su larga scala.

"I dazi del 100% genererebbero un significativo impatto sul prezzo dei beni che importiamo da quei paesi e aumenterebbero l'inflazione", ha detto Obstfeld.

Christine McDaniel, ex funzionario senior del commercio durante l'amministrazione di George W. Bush, ha descritto la proposta di Trump di dazi del 100% come "assurda" e "propaganda elettorale ridicola".

"La soluzione di Trump a quasi tutto è quella dei dazi", ha detto McDaniel, ora senior research fellow del Mercatus Center della George Mason University.

McDaniel ha informato CNN che Trump può unilateralmente imporre i dazi che sta suggerendo senza l'approvazione del Congresso, seguendo un rapporto dell'USTR ai sensi della Sezione 301 o un rapporto del Dipartimento del Commercio ai sensi della Sezione 232. Ha avvertito che è possibile che il Congresso modifichi la legge attuale per revocare tale potere commerciale.

Alex Durante, economista della Tax Foundation, un think tank di destra, ha detto a CNN che i dazi del 100% rappresenterebbero un pericolo per l'economia.

"Parlando di dazi a questo livello, ciò aumenterebbe senza dubbio il rischio di una recessione. I consumatori hanno fondi limitati da spendere", ha detto Durante.

È ovviamente incerto quanto Trump sia serio riguardo a questa proposta. È possibile che stia presentando i dazi del 100% come una minaccia per modificare il comportamento degli altri paesi.

Brian Hughes, consulente senior della campagna di Trump, ha informato CNN in una dichiarazione che le politiche commerciali di Trump "promuoveranno la crescita, rallenteranno l'inflazione, incoraggeranno la produzione americana" e proteggeranno i lavoratori dalle "politiche sbilanciate curate a favore di altri paesi".

"Annuncio a effetto! Proprio come nel 2016, le previsioni di Wall Street suggerivano che le politiche di Trump avrebbero portato a una crescita ridotta e a un'inflazione più elevata, i media hanno adottato queste previsioni senza fare domande, e il record non è mai stato modificato quando la crescita e i guadagni di lavoro hanno superato significativamente queste previsioni", ha detto Hughes.

'Certamente inflazionistico'

La campagna di Trump non ha illuminato CNN sulla strategia di Trump per attuare i dazi del 100% o sui grilletti.

Trump ha ripetutamente insistito che la sua agenda commerciale non avrebbe portato all'inflazione, anche se la ricerca ha costantemente dimostrato che i consumatori e le industrie americane assorbono quasi integralmente i costi dei dazi statunitensi, inclusi quelli imposti da Trump.

Anche se gli economisti possono disputare l'entità dell'impatto dei dazi di Trump sui prezzi, molti concordano che aumenterebbero l'inflazione.

Anche alcuni studiosi della Wharton School, l'élite scuola di business della University of Pennsylvania, riconoscono questa realtà.

"Se effettivamente implementassimo questi dazi, non c'è dubbio che i prezzi aumenterebbero. La domanda principale è come altri paesi reagirebbero con i loro dazi", ha detto Kent Smetters, direttore del Penn Wharton Budget Model, in una conversazione telefonica con CNN mercoledì.

"È chiaramente inflazionistico", ha detto Smetters, che è professore di economia aziendale e politica pubblica alla Wharton. Ha affermato che alcune stime potrebbero sovrastimare l'impatto dei dazi poiché i beni tariffati possono essere sostituiti con beni nazionali.

Durante il dibattito di martedì sera su ABC, Trump ha affermato che "vari professori di alto livello" alla Wharton sostengono il suo piano.

La Wharton non ha risposto alle richieste di CNN riguardo ai membri del corpo docente che appoggiano il piano di Trump.

Brusuelas ha avvertito che anche se un presidente può permettersi di fare promesse estreme, gestire i mercati finanziari globali richiede un approccio diverso. Ha menzionato che se il piano di dazi di Trump fosse attuato, potrebbe potenzialmente scatenare un panico sui mercati simile a quello che Truss ha affrontato nel 2022. Le sue confuse politiche fiscali hanno portato a un'ampia disapprovazione e lei è stata costretta a dimettersi, diventando il più breve premier della storia britannica.

Brusuelas ha detto: "Se tentassero qualcosa del genere, si troverebbero di fronte a una rapida e severa risposta dal mercato obbligazionario statunitense. Ci troveremmo in una situazione simile a un incidente Truss, in cui gli investitori internazionali mostrano mancanza di fiducia".

Nonostante ciò, alcune associazioni imprenditoriali si stanno preparando per il possibile ritorno di "Tariff Man", il soprannome che Trump ha dato a se stesso.

Matt Priest, presidente e CEO della Footwear Distributors & Retailers of America, ha parlato dell'importanza di prendere sul serio l'ex presidente a causa del suo passato. "Stiamo dedicando molto tempo all'istruzione dei nostri membri su come affrontare le conseguenze di queste proposte", ha detto Priest.

L'aspetto interessante della proposta di Trump di tassazione del 100% è che certi esperti temono che tali minacce possano spingere i paesi a cercare alternative al dollaro - esattamente l'opposto dell'obiettivo dichiarato di Trump.

Obstfeld, l'ex economista del FMI, ha detto: "Il tipo di attacchi verbali che Trump sta utilizzando è il metodo più rapido per convincere i paesi ad abbandonare l'uso del dollaro".

