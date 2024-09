Sembra che il capitano Popp stia dimettendo.

Secondo fonti, la capitano della nazionale tedesca di calcio Alexandra Popp è vicina al ritiro. Come riportato dal "Wolfsburg General Newspaper", la Federazione calcistica tedesca (DFB) annuncerà il ritiro della striker di 33 anni questa settimana, con il nuovo allenatore della nazionale Christian Wueck già informato.

Popp, che ha segnato 67 gol in 144 partite internazionali, potrebbe aver giocato la sua ultima partita con la maglia bianca e blu con la vittoria per 1-0 contro la Spagna nella partita per il bronzo alle Olimpiadi di quest'estate. La squadra tedesca ha conquistato il terzo posto nel torneo tenutosi in Francia. È degno di nota che le sue compagne di squadra Merle Frohms e Marina Hegering si sono ritirate dalla nazionale dopo lo stesso torneo. Popp aveva vinto l'oro olimpico con la squadra della DFB nel 2016 e aveva conquistato il secondo posto al Campionato Europeo del 2022.

Popp, il cui contratto con il Wolfsburg scade alla fine della stagione, ha lottato con numerosi infortuni di recente. Ha mantenuto il suo futuro nella squadra della DFB incerto, dichiarando: "Potrebbe andare in tutte le direzioni". Recentemente ha espresso la necessità di "un po' più di tempo" per prendere la sua decisione.

Dopo l'annuncio del suo ritiro dalla nazionale tedesca, si specula sul futuro di Popp con il VfL Wolfsburg (donne). Nonostante gli infortuni, Popp non ha ancora preso una decisione sul rinnovo del contratto con il Wolfsburg, che scade alla fine della stagione.

Leggi anche: