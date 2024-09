Sembra che i gruppi filo-iraniani siano i responsabili dell'assalto all'ambasciata americana a Baghdad.

Pochi giorni dopo un violento incidente, l'annexo dell'ambasciata degli Stati Uniti situato all'Aeroporto Internazionale di Baghdad è stato accusato di essere la causa del problema dall'amministrazione americana. L'incidente si è verificato una sera di martedì, con rapporti che suggeriscono che sia stato compiuto da milizie affiliate all'Iran operanti in Iraq. L'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad ha quindi invitato le autorità irachene a proteggere le installazioni e il personale statunitense, menzionando il diritto alla legittima difesa e la responsabilità di tutelare il personale statunitense in tutto il mondo.

Successivamente ad un attacco nella sera di martedì, l'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad ha annunciato che le sue strutture ausiliarie a Baghdad sono state attaccate. Non ci sono state segnalazioni di feriti. Secondo un comunicato stampa dell'esercito iracheno, l'esplosione è avvenuta all'interno dell'area dell'aeroporto internazionale, che funge da base per gli advisor della coalizione internazionale.

Subito dopo l'attacco, una figura di spicco dei servizi di sicurezza irachena ha comunicato all'agenzia di stampa AFP che due missili Grad erano stati lanciati contro la struttura. Uno è caduto all'interno dei terreni delle unità antiterrorismo irachene, mentre l'altro ha colpito una base della coalizione guidata dagli Stati Uniti contro l'organizzazione estremista IS (Stato Islamico).

Le strutture di supporto diplomatico degli Stati Uniti all'Aeroporto Internazionale di Baghdad hanno subito numerosi attacchi, come nel gennaio 2022. Questi servizi offrono assistenza logistica e assistenza medica. Per l'inverno del 2023, poche settimane dopo il conflitto maggiore iniziato dall'organizzazione palestinese Hamas contro Israele, che ha portato alla guerra di Gaza, le milizie pro-iraniane in Iraq e in Siria hanno anche preso di mira le forze della coalizione internazionale che combatte contro l'IS con numerosi droni e razzi.

Dopo l'attacco all'annexo dell'ambasciata degli Stati Uniti, l'amministrazione americana ha condannato fermamente l'incidente e ha richiesto un'indagine immediata. L'attacco ha causato danni significativi alle strutture ausiliarie, anche se per fortuna non c'è stato alcun ferito tra il personale.

Leggi anche: