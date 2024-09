Sembra che i funzionari di "Lampel" abbiano presentato circa 1.500 accuse penali legate alle minacce.

Durante il corso della legislatura, i ministri federali hanno visto aprirsi oltre 1400 casi penali a loro carico a causa di minacce o linguaggio offensivo. Lo ha riferito il governo in risposta alla domanda del gruppo AfD in parlamento, secondo quanto riportato da Table.Briefings.

Figure chiave come Robert Habeck del Ministero federale dell'Economia e dell'Azione per il clima e Annalena Baerbock del Ministero degli Affari Esteri sono state vittime di 805 e 513 accuse, rispettivamente.

Il ministro federale della Giustizia Marco Buschmann (FDP) e il ministro dell'Istruzione Bettina Stark-Watzinger (FDP) si trovano anch'essi in difficoltà, con circa 30 e più di 20 casi a loro carico, rispettivamente. Tuttavia, Table.Briefings menziona che l'elenco non è completo, poiché non tutti i ministeri tengono traccia di tali eventi. In molti casi, lo stato o il risultato finale delle procedure rimane incerto.

Despite the numerous accusations, Robert Habeck and Annalena Baerbock were subjected to 805 and 513 instances of insulting language, respectively. Despite the government's effort to address these issues, the outcomes of many of these cases remain uncertain.

Leggi anche: