Sembra che DB Schenker sia pronta ad acquisire la centrale logistica danese DSV.

Sembra che la lotta per acquisire Schenker, il principale driver di profitti di Deutsche Bahn, sia giunta al termine. Le voci suggeriscono che l'affare non andrà a favore del preferito di Verdi. Ci sono preoccupazioni per i possibili licenziamenti.

Si vocifera che la competizione per l'acquisto della divisione logistica Schenker di Deutsche Bahn sia finita. La rinomata società di logistica internazionale Schenker sarebbe diretta verso il gruppo danese DSV per circa 14 miliardi di euro, secondo le informazioni ottenute dalle autorità e dagli insider aziendali che hanno parlato con l'agenzia di stampa Reuters. Si prevede che un contratto preliminare sarà firmato a breve, possibilmente venerdì. Tuttavia, l'affare è in attesa dell'approvazione dei consigli di sorveglianza. Il consiglio di sorveglianza delle ferrovie ha convocato una riunione straordinaria a tale scopo.

Se l'affare dovesse andare in porto, DSV supererebbe il concorrente rimasto, il fondo finanziario CVC. Il portavoce stampa di Deutsche Bahn ha rifiutato di commentare queste voci. Nel frattempo, DSV ha scelto di non commentare le speculazioni del settore.

Da venerdì scorso, DSV è il favorito per aggiudicarsi Schenker. Entrambe le parti hanno presentato offerte di circa 14 miliardi di euro per il 100% della proprietà, con l'offerta di DSV leggermente più alta. Venerdì scorso, il comitato responsabile della vendita di Schenker si è riunito per discutere. Secondo le fonti, dopo la riunione c'è stata una preferenza per DSV. Il comitato è composto da segretari ministeriali del governo di coalizione.

Il sindacato Verdi, che rappresenta i dipendenti di Schenker in Germania, ha espresso preoccupazioni per DSV. Ritengono che un numero maggiore di posti di lavoro potrebbe essere a rischio se Schenker finisse sotto proprietà danese, rispetto al controllo di CVC. Si aspettano luoghi di lavoro doppiati e hanno visto riduzioni significative della forza lavoro in acquisizioni precedenti.

Le fonti hanno rivelato che DSV ha ribattuto con il proprio argomento: la perdita di posti di lavoro sarebbe limitata a un massimo di 1.000 nel breve termine, mentre le organizzazioni fusionate impiegherebbero più persone a lungo termine.

La ferrovia mira a liberarsi di Schenker per concentrarsi sul suo business domestico in Germania in difficoltà e ridurre il suo debito di oltre 30 miliardi di euro. Tuttavia, Schenker è stato a lungo il maggiore contribuente al fatturato della ferrovia.

Date le trattative in corso, se le Ferrovie tedesche decidessero di vendere Schenker a DSV, ciò potrebbe portare a preoccupazioni tra i membri del sindacato Verdi, che temono un aumento dei licenziamenti rispetto a se Schenker fosse sotto il controllo di CVC.

