Pochi giorni prima della chiusura della finestra di trasferimento, il Bayern Monaco non ha ancora escluso la possibilità di acquisire un altro difensore. Dopo la loro vittoria per 3:2 nella prima partita di Bundesliga contro il Wolfsburg, il direttore sportivo Christoph Freund ha dichiarato: "Finora siamo stati soddisfatti della nostra rosa. Tuttavia, purtroppo, abbiamo due difensori fuori causa per infortunio. Non possiamo negarlo. Al momento la situazione dietro sembra solida. Non era nei nostri piani, ma la finestra di trasferimento è ancora aperta per altri cinque giorni".

La situazione che ha portato a questa dichiarazione riguarda gli infortuni dei difensori Josip Stanisic e Hiroki Ito. Il centrale Min-Jae Kim ha inoltre commesso un grave errore nel match contro il Wolfsburg della scorsa domenica, portando momentaneamente in svantaggio per 1:2. Nel corso dell'estate, il Bayern aveva mostrato interesse per il nazionale Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, ma purtroppo non si è materializzato un trasferimento.

